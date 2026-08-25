“สุรศักดิ์” ปัดข่าวเปลี่ยนตัวปลัดท่องเที่ยวฯ แจงโยกเฉพาะทดแทนตำแหน่งเกษียณ

“สุรศักดิ์” ปัดข่าวเปลี่ยนตัวปลัด ก.ท่องเที่ยวฯ ระบุ โยกเฉพาะทดแทนตำแหน่งเกษียณ ชม “นัทรียา” เป็นลูกหม้อสำนักนายกฯ รู้งานดี
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงการท่องเที่ยวฯว่า การประชุม ครม.วันนี้ ไม่มีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและผู้ตรวจราชการกระทรวงที่กำลังจะว่างเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ยืนยันว่าจะพิจารณาเฉพาะทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
เมื่อถามถึงกระแสข่าวโยก น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ มาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ตนเห็นจากข่าวมีปลัดหลายกระทรวง ขอให้มาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวฯ ซึ่งยืนยันว่ายังไม่มีเรื่องนี้ เพราะอำนาจการโยกย้ายปลัดกระทรวงเป็นอำนาจของรัฐมนตรีโดยตรง หากมาถามรัฐมนตรี ยืนยันว่ายังไม่มี ตามข่าวบอกว่า น.ส.นัทรียา เคยอยู่สำนักนายกฯ อันนั้นถูกต้อง แต่ท่านออกมานานแล้ว จนรู้งานกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และยังไม่มีการพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทวง อีกทั้งปีหน้า น.ส.นัทรียาก็เกษียณอายุราชการแล้ว และยืนยันว่าไม่มีหน่วยงานใดร้องขอมา แต่ตนขอชื่นชมว่า น.ส.นัทรียา เป็นคนเก่ง และหาก น.ส.นัทรียา กลับมาที่สำนักนายกฯ ก็รู้จักกับทุกคนอยู่แล้ว เพราะโตมาที่สำนักนายกฯ แต่ย้ำว่าไม่ได้มีการร้องขอมา