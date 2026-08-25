"อนุทิน" ตอบสั้นปมไฟใต้ เผยถกความมั่นคงเป็นไปด้วยดี รอมีมาตรการออกมา

นายกฯ อนุทิน ตอบสั้นปมสถานการณ์ใต้ บอกหารือความมั่นคงเรียบร้อยดี ก่อนยืนยันเตรียมออกมาตรการใหม่ แต่ปฏิเสธตอบว่าจะเข้าที่ประชุม ครม.ทันทีหรือไม่
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)โดยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวถามถึงการหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร นายกฯ ตอบว่า ก็ดี เมื่อถามอีกว่าจะมีแนวทางมาตรการออกมาหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า “ใช่ครับ”
เมื่อถามว่าวันเดียวกันนี้จะมีการนำเรื่องสถานการณ์ภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม.หรือไม่ นายกฯ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม.วันเดียวกันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุม 3 คน คือ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศ นายนิกร โสมกลาง รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช. ศึกษาธิการ