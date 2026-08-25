"เท้ง" มั่นใจ 44 อดีต สส.ก้าวไกลรอด คดีแก้ ม.112 ยันทำหน้าที่ผู้แทนฯ โดยสุจริต

‘ณัฐพงษ์’ มั่นใจสู้คดี 44 อดีต สส.ก้าวไกล ยื่นแก้มาตรา 112 ลั่นเป็นการทำหน้าที่ สส.โดยสุจริต ไม่เสียสมาธิ เดินหน้าผลักดันแก้รัฐธรรมนูญ-กฎหมายพรรคการเมือง หลังถูกใช้เป็นอาวุธทำลายฝ่ายตรงข้าม พร้อมลุยคดีโกงเลือก สว.
เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีศาลฎีกานัดพิจารณาคดี 44 อดีต สส.พรรคก้าวไกล เข้าชื่อยื่นแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่า มีการวางแนวทาง อย่างไรบ้างว่า ในภาพรวมไม่ได้ต่างจากเดิม โดยตนอยากยืนยันในความบริสุทธิ์ของพวกเรา เราเพียงแค่ใช้อำนาจหน้าที่ของเราในฐานะสส. ส่วนเนื้อหารายละเอียดของคดีนั้น นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาชนได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ตนไม่ได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรเป็นการเฉพาะ และอยากโฟกัสกับการทำงานในสมัยการประชุมนี้มากกว่า
เมื่อถามว่า มีข้อมูลใหม่ที่จะสู้ในชั้นศาลหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า โดยส่วนใหญ่ข้อมูลพยานหลักฐานมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้ว ไม่ได้คิดว่ามีอะไรที่เป็นสาระสำคัญแต่ ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่เราได้มีการยื่นแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นความผิดอะไรในการใช้อำนาจของสส. จริงๆ อยากให้มองอีกมุมหนึ่งคือว่า สิ่งที่เราต้องการ คือเราต้องการประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตย สส.ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ อีกด้านหนึ่งเราอยู่ในระบบการเมืองทั้งตัวรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และกลไกทางกฎหมาย กำลังถูกนำมาใช้เป็นอาวุธทางการเมืองในการทำให้คู่ขัดแย้งหรือคู่แข่งทางการเมือง
“ผู้ที่มีอำนาจใช้กลไกเหล่านี้มาทุบทำลายคู่ตรงข้ามทางการเมืองหรือไม่ ซึ่งถ้าเห็นตรงปัญหานี้ตรงกันหนึ่ง ในวาระที่พรรคประชาชนเตรียมจะผลักดันในสมัยการประชุมนี้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ร.ป. พรรคการเมือง รวมถึงเรื่องอื่นๆ ไปจนถึงคดีโกงเลือกสว.ด้วยเช่นกัน ซึ่งอยากจะให้ทุกคนช่วยจับตาและส่งเสริมเยอะๆ” นายณัฐพงษ์ กล่าว
เมื่อถามว่า มีความมั่นใจหรือไม่ในการเตรียมรับมือว่าจะสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้ถูกตามกฎหมายหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มั่นใจเพราะอย่างที่บอกว่าตัวรูปคดีหลักๆ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเรายังเชื่อมั่นในความตรงไปตรงมา การใช้อำนาจหน้าที่ของพวกเราในฐานะสส.ตั้งแต่วันแรกที่มีการยื่นร่างกฎหมายนี้ด้วยซ้ำ ดังนั้น ไม่ได้เสียสมาธิจากวาระหลักๆ ที่เราอยากจะผลักดันในสมัยการประชุมนี้