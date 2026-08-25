”จุลพันธ์“ ชง พ.ร.ก.ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตน ม. 33 ครอบคลุมลูกจ้างเกษตร - หาบเร่แผงลอย - แม่บ้าน

”จุลพันธ์“ เผย กระทรวงแรงงาน ชง พ.ร.ก.ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตน มาตรา 33 ครอบคลุม “ลูกจ้างเกษตร - หาบเร่แผงลอย - แม่บ้าน” ขณะที่ กระทรงง พม. เสนอร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เพิ่มมิติเศรษฐกิจ พร้อมกำหนดบทลงโทษเหมาะสมได้สัดส่วน - คดีความรุนแรงในครอบครัวยอมความไม่ได้
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 25 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (25 ส.ค.) กระทรวงแรงงานมีภารกิจที่สำคัญคือการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนหรือ ALMM ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานี โดยมี รัฐมนตรีในประเทศอาเซียนรวม อาเซียน+3 ประกอบด้วยจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เดินทางมาร่วมประชุม นอกจากนี้ รองผู้อำนวยการโออีซีดีและอำนวยการใหญ่องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ จะร่วมประชุมด้วยเพื่อขับเคลื่อนมิติด้านแรงงานของภูมิภาคอาเซียนให้เป็นรูปธรรม และมีผลลัพธ์ของการประชุมที่จะเป็นแนวการดำเนินภารกิจด้านแรงงานของประเทศในภูมิภาค รวมถึงเสริมความแข็งแกร่งในภูมิ ซึ่งธีมหลักคือการให้มีการรับรองฝีมือแรงงานกลางของประเทศภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคมีความสะดวก และมีคุณภาพ
นอกจากนี้ จะมีการคุยกันในระยะ 2 ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยจะเป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน เราจะขับเคลื่อน AI Framework เพราะการเข้ามาของ AI ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของ แรงงานพอสมควร จึงต้องมีการกำกับดูแลเรื่องนี้ ให้มีรูปธรรม และสามารถยืนยันเรื่องความมั่นคงสวัสดิภาพ และสวัสดิการของแรงงานได้
นายจุลพันธ์ กล่าวด้วยว่า เรื่องที่จะเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีวันนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงานมี 2 เรื่อง คือ จากการที่ผู้อำนวยการใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ ได้ริเริ่มภาคีเครือข่ายด้านความเป็นธรรมทางสังคมระดับโลก (Global Coalition for Social Justice) โดยขณะนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 400 หน่วย ซึ่งวันนี้ประเทศไทยมีความพร้อมจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบที่จะเข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และผลักดันสิทธิแรงงาน รวมถึงพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานจะเสนอพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การขยายความคุ้มครองของสำนักประกันสังคมในมาตรา 33 เนื่องจากมีกลุ่มอาชีพที่ถูกยกเว้นตามพ.ร.ก.ประกันสังคม วันนี้จึงต้องการขยายความคุ้มครองให้มากขึ้น โดยโดย 3 กลุ่มที่จะได้รับการเพิ่มเติมเข้ามาในมาตรา 33 คือ ลูกจ้างของกลุ่มทำการเพาะปลูก ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ กลุ่มลูกจ้างของแม่ค้าหาบเร่แผงลอย และกลุ่มลูกจ้างของกลุ่มที่เป็นแรงงานในครัวเรือนหรือแม่บ้าน
โดยเมื่อพ.ร.ก.ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และส่งให้กฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้ว เมื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา จะมีระยะเวลาหลังจากประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นเข้าใจว่า 180 วัน หลังจากนั้น แรงงานทั้ง 3 กลุ่ม จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบประกันสังคม โดนจ่ายสบทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐ เพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิต
นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นการปรับแก้กฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติของความรุนแรง โดยปรับเป็น 4 ด้านจาก 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ เพศ และเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างมาตรการที่คุ้มครองรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือ มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การดำเนินการจะมีความเป็นธรรม และมีมาตรฐาน ที่สำคัญเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวจะเป็นคดีที่ไม่สามารถยอมความได้ มีการกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสม และได้สัดส่วนกับการใช้ความรุนแรง และสภาพของผู้ถูกกระทำ และมีการกำหนดบทลงโทษที่มากขึ้น กรณีที่ทำซ้ำหรือกระทำต่อเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นโครงสร้างกฎหมายที่มีความชัดเจน
รมว.แรงงาน ยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกวันนี้ในสังคมมีข่าวลักษณะนี้จำนวนมาก ดังนั้น จะมีกฎหมายที่ทำให้คนไทยได้อยู่ในครอบครัวด้วยความมั่นใจ และมีความปลอดภัย