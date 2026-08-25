“สุริยะ” เร่งเยียวยาเกษตรกรน่านโดนน้ำท่วม ได้เพิ่มเท่าตัวจากเกณฑ์ใหม่ปี 65 เล็งสร้างเขื่อนเพิ่มแก้ระยะยาว

“สุริยะ” เร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมน่าน เผยได้อัตราเพิ่มขึ้นเท่าตัว หลังปรับเกณฑ์ใหม่ปี 2565 พร้อมสั่ง กษ.ศึกษาลุ่มน้ำ สร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว
เวลา 09.50 น. วันที่ 25 ส.ค.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน ว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยพิจารณากฎเกณฑ์เดิม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั้ง ประมง ปศุสัตว์ ข้าว โดยให้พิจารณามาตรการให้ชัดเจนว่าจะจ่ายอย่างไร แต่ขณะนี้มีความชัดเจนแล้ว ว่า เกณฑ์การเยียวยาจะเพิ่มเป็นเท่าตัว เนื่องจากมีการประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่จะไม่มีผลย้อนหลัง
นายสุริยะ ยังกล่าวว่า ขณะนี้เริ่มสำรวจความเสียหายพื้นที่ของเกษตรกรแล้วซึ่ง 80% ส่วนงบประมาณที่จะใช้นั้นขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ แต่ย้ำว่า เกษตรกรที่ได้รับที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับเงินเยียวยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว ซึ่งได้ปรับกฎเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา พร้อมย้ำว่า เกณฑ์ใดที่เป็นประโยชน์ รัฐบาลจะดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประสบภัย
ส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนั้น นายสุริยะ ระบุว่า เป็นข้อสังเกตที่นายกรัฐมนตรีมีความกังวลที่สุด เนื่องจากอ่างน้ำในปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการกักเก็บ และในแต่ละครั้งที่มีอุทกภัย ต้องใช้เงินเยียวยาทุกปี ปีละ 20,000 ล้านบาท ซึ่งประชาชนไม่ได้ต้องการเงินเยียวยา เนื่องจากไม่คุ้มและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ศึกษาลุ่มน้ำต่าง ๆ เพื่อกักเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รองรับน้ำเพิ่ม ซึ่งในจังหวัดน่าน ก็มีโครงการ “คลองเลี่ยงเมือง” ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยทำการศึกษาไว้แล้ว คาดว่า จะใช้งบประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาว่าจะสามารถเอางบประมาณส่วนไหนมาดำเนินการ และจะต้องใช้งบผูกพันปีละเท่าไหร่ เชื่อว่า น่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้