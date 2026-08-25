“วราวุธ” สั่งเร่งสำรวจสถานประกอบการ -โรงงานน่าน เร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ชูสินเชื่อพิเศษช่วย

"วราวุธ" สั่งเร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการน่านหลังน้ำท่วม ส่งทีมสำรวจความเสียหายโรงงาน พร้อมชูสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษจากเอสเอ็มอีแบงก์ ช่วยให้ธุรกิจกลับมาเดินหน้าโดยเร็วที่สุด
วันที่ 25 ส.ค.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมว่า กระทรวงฯ จะเร่งดูแลผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่าน โดยต้องสำรวจความเสียหายของสถานประกอบการและโรงงานแต่ละแห่งก่อนว่าได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด ตั้งแต่ความเสียหายเล็กน้อยที่อาจเป็นเพียงการทำความสะอาดพื้นที่ ไปจนถึงความเสียหายที่ต้องซ่อมแซมระบบต่าง ๆ ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการ ซึ่งได้กำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการและโรงงาน โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและระบบบำบัดน้ำเสีย ว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ หากได้รับความเสียหาย จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างไร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัย
นายวราวุธ กล่าวด้วยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะประสานผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปให้ความช่วยเหลือและเร่งตรวจสอบระบบต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ส่วนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีและเจ้าของโรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนด้านเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการ ธนาคารเอสเอ็มอีแบงก์พร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราพิเศษ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยเร็ว