ยังไม่เลื่อน ครม.สัญจร สงขลา หลังเกิดเหตุความไม่สงบชายแดนใต้ถี่ยิบ

เลขาฯ ครม.ยืนยันยังไม่เลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดสงขลา แม้เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถี่ ย้ำทุกอย่างยังเป็นไปตามกำหนดเดิม รอความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรี
เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 25 ส.ค. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงความชัดเจนในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2569 ที่จังหวัดสงขลาในวันที่ 31 ส.ค.- 1 ก.ย. ภายหลังเกิดเหตุเหตุความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ถี่ ว่า ยังปกติ ยังไม่เลื่อน
เมื่อถามว่า เหตุการณ์ในพื้นที่เกิดถี่ ทาง ครม.มีความกังวลหรือไม่ นางณัฐฏ์จารี กล่าวว่า ต้องรอนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อมย้ำว่าตอนนี้ยังไม่เลื่อน
เมื่อถามอีกว่า การประชุม ครม. สัปดาห์นี้มีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือน สามัญระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ นางณัฐฏ์จารี กล่าวว่า เรื่องนี้ตนยังไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นประชุม ครม. ก็น่าจะมีความชัดเจน