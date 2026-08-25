กรมการปกครอง ประกาศผลการคัดเลือก นายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2569

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามประกาศ ผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรตาม “โครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569”
โดยคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ระดับภาค ได้พิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของประชาชน เพื่อเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการกรมการปกครองตำแหน่งนายอำเภอผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละ อุทิศตน เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย และเป็นที่พึ่งของประชาชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับมอบรางวัลและโล่เกียรติคุณ “นายอำเภอแหวนเพชร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน “วันดำรงราชานุภาพ” วันที่ 1 ธันวาคม 2569 เพื่อเป็นเกียรติประวัติและสิริมงคลสืบไป
ปี พ.ศ.2569 มีผู้ได้รับรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
ภาคเหนือ ได้แก่ นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้วนายอำเภอเวียงป่าเป้า ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน ที่ทำการปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ภาคใต้ ได้แก่ นายกชภูมิ สำลี นายอำเภออ่าวลึกที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
รางวัลนายอำเภอแหวนเพชร รางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัล ดังนี้
ภาคเหนือ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอน้ำพอง ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ภาคกลางและภาคคะวันออก ได้แก่ นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ภาคใต้ ได้แก่ นายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอสะเดา ที่ทำการปกครองอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอยะหา ที่ทำการปกครองอำเภอยะหา จังหวัดยะลา
“นายอำเภอ” เป็นตำแหน่งผู้บริหารของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่เป็นกลไกสำคัญ ในฐานะผู้บริหารราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ มีบทบาทในการนำนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับ ทุกภาคส่วนเพื่อดูแล แก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้าน ด้วยความใกล้ชิดกับประชาชนและเข้าใจบริบทของพื้นที่ จึงทำให้นายอำเภอมีบทบาทสำคัญในฐานะ “ผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager)” ที่เชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางสู่การปฏิบัติจริง และขับเคลื่อนการพัฒนาให้ตอบโจทย์ประชาชนในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง
สำหรับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เที่ยงตรง และสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กรมการปกครองกำหนด ผ่านระบบการกลั่นกรองอันเข้มข้นรวม 3 ระดับประกอบด้วย
ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ระดับจังหวัด ดำเนินการเฟ้นหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จังหวัดละ 1 คน คัดเลือกเป็น “นายอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด”
ระดับเขต ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ระดับเขต ดำเนินการคัดเลือกนายอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ให้เหลือเพียง 17 คน ตามเขตตรวจราชการกรมการปกครอง ยกเว้นเขตตรวจที่ 7 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับภาค รองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ระดับภาค ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลงานและการนำเสนอนวัตกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ จนกระทั่งได้ที่สุดของ “นายอำเภอแหวนเพชร” แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล และรางวัลชมเชย 5 รางวัล ตามแต่ละภูมิภาค
กรมการปกครองมุ่งหวังว่า “โครงการนายอำเภอแหวนเพชร” ไม่เป็นเพียงรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นสิ่งยืนยันถึงประสิทธิภาพของการบริหารงานส่วนภูมิภาค และเป็นสัญลักษณ์ของความเก่ง ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าราชการฝ่ายปกครอง ในการปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน