OKMD ผนึก ICDL Thailand ปั้นทักษะ AI–ดิจิทัล เชื่อมมาตรฐานโลก ลดความเหลื่อมล้ำ เตรียมคนไทยรับเศรษฐกิจอนาคต

OKMD จับมือ ICDL Thailand เดินหน้าสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลตลอดชีวิต ยกระดับทักษะ AI และ Digital Skills ตามมาตรฐานสากล พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้คนทุกวัยเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD และบริษัท ไอซีดีแอล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ICDL Thailand โดย ดร.ฮิวจ์ โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อน “ระบบนิเวศและนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านดิจิทัล” ระยะเวลา 3 ปี เพื่อมุ่งยกระดับทักษะดิจิทัลและความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ของคนไทยตามมาตรฐานสากล สร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และเตรียมกำลังคนรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม AI
ดร.ทวารัฐ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานองค์ความรู้และมาตรฐานทักษะดิจิทัลระดับโลกของ ICDL เข้ากับแพลตฟอร์ม แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายทั่วประเทศของ OKMD เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการรายย่อย และกำลังคนกลุ่มต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับโลกการทำงานยุคใหม่
ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมพัฒนาหลักสูตร Digital Literacy และ AI Literacy พร้อมระบบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐาน ICDL สนับสนุนการ Upskill และ Reskill ตลอดจนยกระดับ TK Park, Museum Siam และเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดิจิทัลที่เชื่อมโยงมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ยังเตรียมสนับสนุน “เมืองแห่งการเรียนรู้” ตามแนวทาง UNESCO Global Network of Learning Cities พัฒนาพลเมืองดิจิทัลในระดับพื้นที่ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และสร้างรายได้
ด้าน ดร.ฮิวจ์ กล่าวว่า ICDL Thailand พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี หลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากร รวมถึงจัดทำ “Thailand Digital Skills Report” เพื่อเป็นข้อมูลเชิงนโยบาย พร้อมผลักดันการรับรองมาตรฐานสากลแก่ศูนย์การเรียนรู้และหลักสูตรของ OKMD ตลอดจนส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ICDL Digital Challenge ในเวทีนานาชาติ
นอกจากนี้ OKMD และ ICDL Thailand ยังเตรียมร่วมกันเผยแพร่ผลงานและผลสำเร็จของความร่วมมือผ่านเครือข่ายระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี และสามารถขยายผลความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไปได้ในอนาคตม