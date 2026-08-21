DSI รับลูก กมธ.ป.ป.ช. ตั้ง กก.สอบ จนท.เอี่ยวโกงสอบ ปัดพบหลักฐานโยง 3 นักการเมือง แนะเชิญ “โรม” ให้ข้อมูล

ดีเอสไอ รับลูก กมธ.ป.ป.ช. ตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ เอี่ยวโกงสอบ ยันยังไม่พบหลักฐานโยงถึง 3 นักการเมือง ชี้ เป็นเพียงข่าว น้ำหนักไม่พอ โดย กมธ.แนะเชิญ “โรม” ให้ข้อมูล
วันนี้ (21 ส.ค.) นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(กมธ.ป.ป.ช.) เปิดเผยภายหลังเข้าพบกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือแนวทางความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องโกงสอบท้องถิ่น โดยมี พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอ ร่วมให้ข้อมูลว่า การหารือครั้งนี้ได้พูดคุยถึงความคืบหน้าคดีโกงสอบ และปัญหานอมินี ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยต้องการนำข้อมูลจากดีเอสไอ ไปสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
สำหรับคดีโกงสอบท้องถิ่น นายอาสพลธ์ กล่าวว่า ดีเอสไอเกี่ยวข้อง 2 ส่วน คือ ส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ 10 คน เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานของคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. ในคดีหลัก และอีกส่วนคือ การลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อสอบผู้ต้องหาและผู้เสียหายเพิ่มเติมใน 19 คดี ที่ประชุมยังได้รับข้อมูลว่า ปัญหาอาจไม่ได้เกิดเฉพาะศรีสะเกษ โดยมีข้อมูลจากกรรมาธิการในพื้นที่ขอนแก่นว่า พบกรณีลักษณะเดียวกัน จึงสอบถามดีเอสไอ ซึ่งยังไม่มีข้อมูลในส่วนดังกล่าว พร้อมระบุว่า กมธ.ป.ป.ช. มีมติขอข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า ทั่วประเทศมีคดีผู้เสียหายจ่ายเงินแล้วสอบไม่ผ่านและเข้าแจ้งความข้อหาฉ้อโกงที่ใดบ้าง โดยให้ส่งข้อมูลภายใน 15 วัน
นายอาสพลธ์ กล่าวว่า ในส่วนผู้เสียหายที่จ่ายเงินให้นายหน้านั้น ทางดีเอสไอ ระบุว่า สามารถร้องเรียนได้หลายช่องทาง รวมถึงยื่นเรื่องด้วยตนเอง ช่องทางออนไลน์ ไปรษณีย์ และสายด่วน 1202 ขณะที่ความกังวลเรื่องการถูกดำเนินคดีฐานให้สินบน นายอาสพลธ์ ระบุว่า หากเป็นกรณีจ่ายเงินให้นายหน้าที่ไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการจัดสอบหรือการบรรจุ ผู้จ่ายอาจถือเป็นผู้เสียหายตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา และ ดีเอสไอ จะพิจารณาว่าคดีเชื่อมโยงกับคดีใหญ่หรือเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน
สำหรับ กรณีมีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ใน จ.ศรีสะเกษ ว่า อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต นายอาสพลธ์ กล่าวว่า อธิบดีดีเอสไอ ได้รับทราบแล้ว และตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวถึงและบุคคลแวดล้อม หากพบความผิดจะดำเนินการตามขั้นตอน
ส่วนข้อสังเกตของ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ว่า อาจมีบุคคลใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงมหาวิทยาลัยจัดสอบนั้น นายอาสพลธ์ กล่าวว่า ทางดีเอสไอ ได้ให้ข้อมูลว่า ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดมานาน และนายหน้ามีเครือข่ายกับหลายมหาวิทยาลัย จึงไม่ควรเหมารวมว่ามหาวิทยาลัยใดมีหรือไม่มีการทุจริต และในกรณีพาดพิงบุคคลทางการเมือง 3 คน นั้น ทางอธิบดีดีเอสไอเห็นว่า ขณะนี้ยังเป็นเพียงข่าว และไม่มีน้ำหนักเพียงพอ จึงเสนอให้ทางดีเอสไอ และ ป.ป.ช. เชิญ นายรังสิมันต์ มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หากมีข้อมูลอะไรในเชิงลึกก็จะเป็นเรื่องที่ดี หากพูดออกมาเฉยๆตามข่าวที่ออกมา ก็คงไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ถูกพาดพิงเพราะสร้างความเสียหาย