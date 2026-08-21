ปชน.ชงมาตรการสกัดยา 3 ช่วง หวังเพิ่มอำนาจจับ-อุดช่องโหว่ขนส่ง-หนุนจนท.เพิ่ม ป.ป.ส.ชี้ อิทธิพล "เล่าต๋า" ยังไม่ผิดปกติ

"เท้ง" ชงมาตรการสกัดยาเสพติด 3 ช่วง ตั้งแต่ต้นน้ำ-ชายแดน-ชุมชน หวังเพิ่มอำนาจติดตาม-จับกุม-อุดช่องโหว่บริษัทขนส่ง แนะเพิ่มอุปกรณ์-สวัสดิการจนท. ด้านจนท.ป.ป.ส. เผย จับยาบ้าพุ่ง เหตุทั้งสกัดได้มากขึ้น-ออเดอร์เพิ่ม ย้ำขบวนการค้ายาปรับเส้นทางตามสถานการณ์ บอกอิทธิพล "เล่าต๋า" ยังไม่มีอะไรผิดปกติ
วันนี้ (21ส.ค.) เมื่อเวลา 15.45 น. ที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ว่าทุกคนทราบดีว่า ในส่วนของอำเภอแม่อายเราทราบกันดีว่าเป็นพื้นที่อิทธิพลเดิมของราชายาเสพติดเล่าต๋า ซึ่งขณะนี้สิ่งที่สังคมอาจจะมีความกังวลใจว่าขณะที่ศาลเองอาจจะตัดสินในการจำคุกตลอดชีวิตและต่อมาได้รับการปล่อยตัวออกมา ตกลงแล้วเป็นอย่างไรซึ่งสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ จึงเป็นที่มาที่พวกตนมาลงพื้นที่และพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบางอย่างหากพูดออกสื่อไปก็อาจจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้หน่วยงานราชการของไทยปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากขบวนการค้ายาเสพติดก็มีการปรับตัวตลอดเวลา
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สำหรับภาพใหญ่จริงๆ ตนมองว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องมีการเปลี่ยนเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงต้นน้ำคือฝั่งที่มีการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน ช่วงกลางน้ำคือบริเวณชายแดน การขนถ่าย รวมถึงเส้นเงินต่างๆ ขณะที่ปลายน้ำคือการแก้ไขในชุมชนปลายทาง ตนมองว่าการแก้ไขปัญหาในช่วงต้นน้ำเช่น หากสามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงในประเทศเพื่อนบ้าน ได้ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงเพราะต้องอาศัยเรื่องนโยบายการต่างประเทศ ขณะที่ในส่วนของปลายน้ำที่เราพยามทำเรื่องของการบำบัดฟื้นฟู มองผู้เสพเป็นผู้ป่วยต่างๆ อีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่ามาตรการการดำเนินการในช่วงปลายน้ำที่อาจจะดูเหมือนทำได้ง่ายในการรณรงค์ชุมชนสีขาว โรงเรียนสีขาว แต่อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่
นายณัฐพงษ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนที่สำคัญที่ทำให้เราเลือกมาลงพื้นที่นี้คือในส่วนของการหามาตรการต่างๆที่อยู่ในส่วนของกลางน้ำ คือการพยายามล็อกในส่วนของชายแดน การลำเลียง การขนส่ง เส้นเงิน รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์และสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น การลำเลียงที่ต้องบอกว่าขณะนี้ขบวนการค้ายาเสพติดก็จะมีการใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่สูง โดยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชนกลุ่มน้อยตามแนวตะเข็บชายแดนที่มีความเชี่ยวชาญถึงขนาดที่ว่าสามารถเดินในพื้นที่ช่วงกลางคืนได้ โดยจากการไปลงพื้นที่พบว่าลำบาก
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สิ่งที่ตำรวจอาจจะต้องการเช่น หากเรามีกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการมีเขตควบคุมพิเศษตามแนวชายแดนในการที่จะจัดเก็บอัตลักษณ์ของประชาชน เฉพาะที่อยู่ในพื้นที่พิเศษจริงๆ ก็จะทำให้การป้องปราม ติดการการจับกุมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจากการที่เราไปลงพื้นที่พบว่าฝั่งนั้นเขามาเป็นกองทัพมด เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่ แพ็กเกจยาเสพติดที่ถูกขนเข้ามานั้นต้องขนผ่านคน ฉะนั้น เวลาที่สกัดยาเสพติดได้อย่างน้อยต้องมีร่องรอย DNA ที่อยู่ในแพ็กเกจยาเสพติดที่ถูกขนเข้ามา
นายณัฐพงษ์ กล่าวด้วยว่า ดังนั้น ในฝั่งของเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าหากมีกฎหมายในลักษณะนี้ ก็จะทำให้กระบวนการในการป้องปรามและติดตามจับกุมหลังจากที่ได้ยาเสพติดมาแล้วนั้น จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตนเข้าใจว่าข้อเสนอในส่วนนี้จะต้องพยายามรักษาสมดุลย์กันระหว่างการกำกับบังคับใช้กฎหมายกับการออกแบบกฎหมายที่ไม่ละเมิดสิทธิประชาชน ซึ่งหากเทียบกับจังหวัดชายแดนใต้ที่ตนเคยลงพื้นที่มา ในพื้นที่ส่วนนั้นก็เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษเช่นกัน ทุกคนทราบดีว่าฝั่งรัฐมีกฎหมายที่สามารถติดตามเบอร์โทรศัพท์แต่ละเบอร์ได้ ไม่ว่าจะใช้จากค่ายมือถือไหนก็ต้องส่งไปที่ความมั่นคง ซึ่งในส่วนนั้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งที่ตนยกตัวอย่างว่าอำนาจรัฐในปัจจุบันเรามีกฎหมายพิเศษในลักษณะนี้อยู่ ซึ่งเป็นข้อเสนอส่วนหนึ่งที่เราจะกลับไปคิดพิจารณาให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น
นายณัฐพงษ์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องของการขนส่งยาเสพติดนั้น ปัจจุบันเรามีธุรกิจขนส่งหลายเจ้า ซึ่งหลายหลายเจ้าอาจจะมีเครือข่ายแฟรนไชส์ ที่บริษัทแม่อาจจะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการเหล่านี้ แต่บางครั้งขาดการกำกับดูแลแฟรนไชส์ บางครั้ง อาจถึงขั้นที่ว่า เครือข่ายยาเสพติดอาจจะใช้ช่องทางบริษัทขนส่งแฟรนไชส์ เป็นบริษัทขนส่งยาเสพติดเป็นแพ็กเกจเหมือนที่เราส่งของออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัว คำถามที่สำคัญคือเราจะสกัดกั้นไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งก็มีข้อเสนอคล้ายกับการออกพ.ร.ก.บัญชีม้า ที่เราอยากให้ธนาคารพาณิชย์มาร่วมมือตรวจสอบเส้นเงินขบวนการสแกมเมอร์ สิ่งที่เรามีการตรากฏหมายพ.ร.ก.บัญชีม้าไปคือ ให้ธนาคารพาณิชย์เข้ามามีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย เพราะต้องการผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์เข้ามาสร้างระบบในการบูรณาการร่วมกันในการตรวจสอบเส้นเงิน
นายณัฐพงษ์ กล่าวอีกว่า ลักษณะนี้ตนคิดว่ายังอยู่ในหลักการที่สมเหตุสมผล หากเราจะไปแก้ไขกฎหมายเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบริษัทโลจิสติกส์เหล่านี้ ให้บริษัทแม่มีความรับผิดรับชอบในกรณีที่ตรวจพบว่าแฟรนไชส์ต่างๆ อยู่ร่วมกระบวนการค้ายาเสพติด ก็จะทำให้บริษัทแม่มีการกำกับดูแลแฟรนไชส์ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได้ ซึ่งตนคิดว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายณัฐพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องเส้นเงิน ที่แม้ปัจจุบันเรามีพ.ร.ก.บัญชีม้าที่สามารถตรวจสอบบัญชีม้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว แต่จริงๆพบว่าบางหน่วยงานยังประสบอุปสรรคบางประการที่จะสามารถตรวจสอบเรื่องการทำธุรกรรมในการซื้อขายยาเสพติดได้ และทุกวันนี้ก็น่ากลัวถึงขนาดที่ว่าสามารถสั่งกันโดยตรงคือสั่งไปยังที่ที่มีการผลิตซึ่งอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน แล้วเขาสามารถส่งเข้ามาได้เลย คำถามที่สำคัญที่เกิดขึ้นในห้องคือในเมื่อเรามีพ.ร.ก.บัญชีม้า เรามีระบบในการตรวจสอบธุรกรรมผิดปกติแล้ว ทำไมหน่วยงานของเรา เช่น ป.ป.ส.ไม่สามารถติดตามเส้นเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ เพราะหากเราสามารถทำลายฝและสกัดเส้นเงินได้ ออเดอร์ก็ไม่เข้ามา ซึ่งตนไม่ขอลงรายละเอียดในข้อมูลส่วนนี้ เนื่องจากรายละเอียดบางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความมั่นคง แต่เราจะรับข้อเสนอเพื่อไปผลักดันให้ทางธนาคารแห่งประเทศประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ปรับปรุงระบบภายในเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามเส้นเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด
นายณัฐพงษ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของอุปกรณ์และสวัสดิการที่หน้างานทหารทำงานค่อนข้างเหนื่อย บางครั้งต้องไปดักรอในป่าเป็น 10 กว่าวัน เพราะไม่รู้ว่าตกลงแล้วขบวนการขนยาเสพติดจะเข้ามาวันไหนสุดท้ายแล้วเมื่อจับได้หรือเล็ดลอดกลับไปได้ก็จะกลับเข้ามาอีก เพราะเราไม่ได้มีอุปกรณ์ในการสกัดกั้นหรือตรวจจับที่มีประสิทธิภาพได้ อีกส่วนที่สามารถสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้คืออุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ในการเอ็กซเรย์ไม่ว่าจะเป็นแบบแฮนด์เทลหรือที่เป็นสเตชั่นใหญ่ๆ
นายณัฐพงษ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีเรื่องของสวัสดิการชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานทางปกครองอยากได้การสนับสนุน ซึ่งตนเคยลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาก็มีเสียงเรียกร้องที่อยากจะให้ช่วยสนับสนุนการทำงานของชุด ชรบ.ตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ทั้งนี้ บริเวณชายแดนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสกัดกั้นยาเสพติดสวัสดิการของ ชรบ. มีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยชายแดนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกตนรับข้อเสนอมาและจะมีการนำกลับไปผลักดันต่อ
เมื่อถามว่า การจับยาบ้าในปีนี้ที่ยังไม่ถึงสิ้นปีแต่กลับมีจำนวนมากกว่าปีที่แล้วค่อนข้างเยอะ ออเดอร์ได้มีการระบุหรือไม่ว่ามาจากทางไหนบ้าง พันตำรวจโท นริช สอนดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 5 กล่าวว่า ตัวเลขที่สูงขึ้น สำนักงาน ป.ป.ส.มีการปรับแผนและกลยุทธ์ในการที่จะลดตัวเลขลง เนื่องจากเรามีเป้าหมายในการที่จะให้อุปทานลดลง ให้ยาขาดตลาดเพื่อให้คนเสพเข้าถึงยาเสพติดได้มากขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ แต่เรื่องของแผนและนโยบายนั้น ป.ป.ส.กำลังดำเนินการอยู่
ถามย้ำว่า เป็นเพราะเราสามารถตรวจจับได้มากขึ้นหรือตัวเลขออเดอร์มีจำนวนเยอะขึ้นกันแน่ พันตำรวจโท นริช กล่าวว่า ทั้งสองอย่าง เพราะเราใช้กฎหมายพิเศษในเรื่องของการทำให้มีพื้นที่สกัดกั้นยาเสพติด ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แต่เรื่องการผลิตฝั่งนั้นเขามีศักยภาพในการผลิต
เมื่อถามว่า การเปลี่ยนเส้นทางไปยังฝั่งตะวันออกแทน เป็นการส่งสัญญาณหรือนัยยะอย่างไรบ้างหรือไม่ พันตำรวจโท นริช กล่าวว่า เป็นปกติ หากเขาเข้าทางเหนือยากเขาก็จะไปทางอีสานและมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยกันถึงความกังวลเรื่องอิทธิพลของเล่าต๋าหลังถูกปล่อยตัวมาหรือไม่ พันตำรวจโท นริช กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยพยายามที่จะลงพื้นที่และทำงานด้านการข่าว แต่ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกติ