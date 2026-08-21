"เท้ง" ชี้ปชช.ยินดีจ่ายสวัสดิการ สส. หากทำหน้าที่คุ้มภาษี-ตรงไปตรงมา หนุนสร้างระบบรับคนธรรมดาไม่พี่งทุนเทา

หน.พรรคส้ม ชี้ ประชาชนยินดีจ่ายสวัสดิการ สส. หากทำหน้าที่คุ้มภาษี-ตรงไปตรงมา หนุนสร้างระบบรองรับคนธรรมดาเข้าสู่ออกแบบการเมือง โดยไม่ต้องพึ่งเงินสีเทา หลัง "วันนอร์" เสนอของบ 600 ล้านเข้ากองทุนบำนาญ
วันนี้ (21ส.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึง กรณีที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา เสนอของบ 600 ล้านบาท เข้ากองทุนบำนาญ สส. ว่า สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด ไม่ใช่เฉพาะ สส. ด้วย อยากให้คนทำงานกินภาษีประชาชน ทำงานคุ้มค่ากับภาษี ทุกบาททุกสตางค์ สส. ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง ก็ไม่ต่างกับข้าราชการอื่น ก็ต้องทำงานคุ้มค่า คุ้มภาษีของประชาชนทุกคน ตนเชื่อว่าประชาชนทุกคนยินดีจะจ่ายสวัสดิการให้กับ สส. ได้ทำงานอย่างเต็มที่ ถ้าได้เห็นนักการเมืองที่เข้าไปเป็นปากเสียง ให้ในสภา ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญทางการเมือง พร้อมออกมาต่อสู้เรียกร้องให้กับประชาชน ตอนนี้สาเหตุที่อาจจะมีข้อถกเถียงเรื่องกองทุนหรืออะไรต่างๆ ก็ต้องยอมรับว่า ประชาชนอาจยังไม่มีความเชื่อมั่นกับนักการเมือง
ทั้งนี้ ตนอยากยืนยันหลักข้อหนึ่งว่า เราเองอาจจะยังไม่เชื่อมั่นระบบคนดีเข้ามาเป็นนักการเมือง แน่นอนว่าเราอยากได้คนดีเข้ามาทำงานการเมือง แต่เราอยากได้ระบบที่ดี คำว่าระบบที่ดี สส. ไม่ว่าจะเป็นใคร ไม่ได้มีต้นทุนสูงในชีวิต ไม่ได้เกิดมาร่ำรวย ไม่ได้เกิดมาในตระกูลการเมืองที่ใหญ่โต แต่เป็นคนธรรมดาที่สามารถเข้ามาทำงานการเมืองได้ และไม่หาช่องทางในการเรียกรับเงินทอน หรือเงินสีเทาต่างๆ เพื่อให้มีเงินมาทำพื้นที่ เราอยากเห็นระบบที่ออกแบบมาให้ สส. ทุกคน มีสวัสดิการที่ทำให้มีความพร้อมในการทำงานอย่างเต็มที่ เพียงพอ ถ้าสามารถหาทางออกได้ ตอบโจทย์กับสิ่งที่อยู่ในใจประชาชน ประชาชนเห็นว่า สส. สามารถทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดไป