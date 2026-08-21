"อาสพลธ์" ถก DSI สกัดนอมินี จี้แก้ระเบียบต่างชาติรอลงอาญาเนรเทศไม่ได้ ปูดได้สัญชาติไทยแต่สร้างชุมชนเฉพาะกลุ่ม

ปธ.กมธ.ป.ป.ช. ถก DSI สกัดปัญหานอมินีสมุย-พะงัน จี้แก้ระเบียบ มท. ปมต่างชาติคดีศาลสั่งรอลงอาญาแล้วเนรเทศไม่ได้ ชี้บางรายถือสัญชาติไทยถูกต้องแต่สร้างชุมชนเฉพาะกลุ่ม
เมื่อวันที่ (21 ส.ค.69) นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ( กมธ.ป.ป.ช) สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายธีรัจชัย พันธุมาศ สส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการฯ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กรรมาธิการฯ และคณะ ลงพื้นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือแนวทางความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดี DSI พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูล
นายอาสพลธ์ ให้สัมภาษณ์ ว่า การหารือครั้งนี้ได้พูดคุยถึงปัญหานอมินีซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยต้องการนำข้อมูลจาก DSI ไปสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ สำหรับปัญหานอมินี โดยเฉพาะกรณีเกาะสมุยและพะงัน ซึ่ง DSI ยืนยันว่าไม่ใช่คดีแรก แต่เกิดขึ้นหลายครั้งและมีการดำเนินคดีมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญคือเมื่อชาวต่างชาติถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้รอลงอาญา พร้อมลงโทษปรับ ทำให้ติดข้อจำกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถเนรเทศออกจากประเทศได้ กมธ.จึงขอให้ DSI จัดทำเอกสารสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อเสนอให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมพิจารณาปรับปรุงระเบียบให้เหมาะสม
ส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่มีปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น เกาะสมุย และอ.ปัว จ.น่าน นายอาสพลธ์ กล่าวว่า ไม่สามารถสรุปว่าเป็นนอมินี ได้ทั้งหมด เนื่องจากบางรายได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และปล่อยเช่า จนเกิดเป็นชุมชนชาวอิสราเอล ซึ่ง กมธ.มองว่าอาจเป็นช่องว่างทางกฎหมาย จึงขอให้ DSI สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.