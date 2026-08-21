มท.3 สั่ง ปภ.-โยธาฯ เร่งสำรวจความเสียหายน้ำท่วมน่าน ระดมทรัพยากรฟื้นฟูหลังน้ำลด

“เจเศรษฐ์” สั่ง ปภ.-โยธาฯ เร่งสำรวจความเสียหายน้ำท่วมน่าน ระดมทรัพยากรฟื้นฟูหลังน้ำลด กำชับเกาะติดรอรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
วันนี้ (21ส.ค.) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เดินหน้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รับฟังปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนและทรัพย์สินโดยตรง เพื่อประเมินความเดือดร้อนและวางแผนจัดสรรทรัพยากรให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุด
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยงาน ทั้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โยธาธิการและผังเมือง การประปาส่วนภูมิภาค กรมการปกครอง และกำลังอาสาสมัคร โดยระดมกำลังคน เครื่องจักร และทรัพยากรเข้าพื้นที่ เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของ เก็บกวาดดินโคลนและขยะ ทำความสะอาดบ้านเรือน และฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบ
สำหรับทรัพยากรจาก ปภ. ที่จัดเตรียมเข้าช่วยเหลือพื้นที่ ประกอบด้วย รถตักดินโคลนและขยะจากน้ำท่วม 4 คัน รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ 8 คัน รถผลิตน้ำดื่ม 1 คัน รถโรงครัวสนาม 1 คัน และรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร 1 คัน เพื่อสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง ขณะเดียวกันยังมีการระดมรถน้ำสำหรับฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้พื้นที่ได้เร็วที่สุด
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า การช่วยเหลือหลังน้ำลดต้องเดินหน้าต่อทันที เพราะความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลง โดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีโคลนและสิ่งสกปรกตกค้าง รวมถึงทรัพย์สินและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย จึงต้องระดมกำลังคนและเครื่องจักรเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการจริง
“น้ำลดแล้ว งานของเรายังไม่จบ สิ่งที่ต้องทำต่อคือเร่งฟื้นฟูทุกด้าน ผมอยากให้พี่น้องชาวปัวกลับเข้าบ้าน กลับมาทำมาหากิน และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วที่สุด” นายเจเศรษฐ์ กล่าว
มท.3 ยังได้กำชับทุกหน่วยงานให้ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมกำลังคน เครื่องจักร และทรัพยากรให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการทำงานเชิงรุก เข้าถึงพื้นที่จริง และแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชน