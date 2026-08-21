กยท. ประกาศนโยบายจริยธรรม ย้ำซื่อสัตย์–โปร่งใส ห้ามใช้ตำแหน่งหาประโยชน์ส่วนตน

ประธานบอร์ด กยท. แถลงนโยบายจริยธรรม - จรรยาบรรณ ยึดความชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เลี่ยงใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ประกาศเจตนารมณ์ถือเป็นหัวใจขับเคลื่อน กยท. หวังสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ประชาชนเชื่อมั่น
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย แถลงนโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณว่า กยท. จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อยกระดับ รายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมทั้งดำเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ
นอกจากประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการแล้วผลสิ่งสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และข้อมูล
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความโปร่งใส ความเป็นธธรรม และความรับผิดชอบ จึงยิ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินงาน
ดังนั้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ กยท. จึงต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของ กยท. และส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือข้อมูลขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตน และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
“ผมขอยืนยันเจตนารมณ์ว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน กยท. ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน คณะกรรมการ กยท. พร้อมเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และจะกำกับดูแลให้มีการนำหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรในทุกระดับ ขอให้ทุกคนร่วมกันยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขับเคลื่อน กยท.ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมั่นคงและยื่งยืนต่อไป“นายเบญจพลกล่าว