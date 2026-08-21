พม. เปิดมหกรรม “SDX 2026” กางผลงาน 120 วัน ปักหมุดสังคมอยู่ดี–มีโอกาสสำหรับคนทุกวัย

พม. จัดใหญ่ “Social Development Expo 2026” ระหว่างวันที่ 21–23 สิงหาคม ที่เมืองทองธานี เปิดพื้นที่ทุกภาคส่วนร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทย พร้อมโชว์ผลงาน 120 วัน ใช้ Big Data–AI เชื่อมสวัสดิการ ดูแลประชาชนเชิงรุกและตรงจุด
วันที่ 21 สิงหาคม 2569 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดงาน “Social Development Expo 2026” หรือ SDX 2026 ภายใต้แนวคิด “Co-Creating a Better Society ร่วมสร้างสังคมไทย เพื่อคนทุกวัยไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 21–23 สิงหาคม ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
งานดังกล่าวเปิดพื้นที่ให้ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ และประชาชน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ผลงานวิชาการ และต้นแบบการพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศ เพื่อร่วมออกแบบสังคมไทยที่ยั่งยืน
นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “120 วัน พม. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดี มีโอกาส เพื่อคนไทยทุกคน” โดยระบุว่า พม.กำลังปรับระบบการทำงานจากการเยียวยาปัญหาเฉพาะหน้า ไปสู่การดูแลประชาชนเป็นรายบุคคล ครอบครัว และพื้นที่
หัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนจากการรอให้ประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือ เป็นการใช้ข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI ค้นหา เข้าถึง และติดตามดูแลกลุ่มเป้าหมายเชิงรุก รวมถึงเชื่อมโยงสิทธิสวัสดิการให้ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วและตรงจุด
ผลงานสำคัญในช่วง 120 วัน ได้แก่ การพัฒนาฐานข้อมูล MSDHS Big Data เชื่อมข้อมูลกลุ่มเปราะบางกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 231,091 ราย ระบบ “พม. Care” สำหรับขอรับเงินสงเคราะห์ออนไลน์ 6 ประเภท มีผู้ใช้บริการ 3,503 ราย และเชื่อมบริการคนพิการผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” มีผู้ใช้งาน 71,642 คน
นอกจากนี้ ยังนำ AI ยกระดับสายด่วน พม. 1300 พัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ 435 แห่ง ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กต้นแบบ 434 แห่ง สนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2.42 ล้านคน และผลักดันสภาเด็กและเยาวชนครบทุกระดับ 8,778 แห่ง
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พม.สนับสนุนระบบสวัสดิการชุมชนที่มีสมาชิก 2.51 ล้านคน ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 2,258 แห่ง ดูแลผู้สูงอายุ 169,150 คน พร้อมผลักดันเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท และสนับสนุนอุปกรณ์แก่คนพิการ 17,000 คน
ขณะเดียวกัน ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ 10,559 หลัง ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบ้านมั่นคงและบ้านพอเพียง 24,482 ครัวเรือน ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ 75,772 คน และสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง 16,213 คน
พม.ยังสนับสนุนสินเชื่ออาชีพแก่คนพิการและผู้สูงอายุ 9,509 ราย วงเงิน 455 ล้านบาท พร้อมเพิ่มเพดานกู้ยืมกองทุนคนพิการจาก 120,000 บาท เป็น 300,000 บาท รวมทั้งทบทวนกฎหมายสำคัญ 8 ฉบับ และผลักดันร่างกฎหมาย Universal Design เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ชีวิตในสังคม
“ก้าวต่อไปของกระทรวง พม. ไม่ใช่การทำโครงการแยกส่วน แต่คือการเชื่อมคน ครอบครัว ชุมชน เทคโนโลยี ที่อยู่อาศัย อาชีพ สวัสดิการ และกฎหมายเข้าไว้ด้วยกัน ทุกนโยบายต้องเปลี่ยนชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยได้จริง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายนิกรกล่าว