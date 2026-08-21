“ดร.ณัฐวุฒิ” โต้ สส.ไอซ์ ยันติดตามคดี “สุชาติ” แจ้งความ พรบ.คอม-หมิ่นประมาท ชี้ มักสร้างกระแสถูกกระทำ ทั้งที่วิจารณ์คนอื่นอย่างไม่เหมาะสม

วันนี้(21 ส.ค.)ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม นักกฎหมายมหาชน ยืนยันกรณีเดินทางไป สน.ทองหล่อ ในฐานะตัวแทนบริษัทกฎหมาย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายสุชาติ ชมกลิ่น ให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ เพื่อดำเนินคดีอาญากับ นางสาวรักชนก ศรีนอก หรือ “สส.ไอซ์” โดยระบุว่า การเดินทางไปครั้งนี้เป็นเพียงการติดตามความคืบหน้าของคดี และในฐานะผู้สังเกตการณ์
ดร.ณัฐวุฒิ กล่าวว่า อยากให้พิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น พร้อมระบุว่าได้รับทราบข่าวว่า สส.ไอซ์ เรียกสื่อมวลชนมาทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเอง ขณะที่ก่อนหน้านี้ สส.ไอซ์ ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาและพิมพ์ลายนิ้วมือใน 2 คดี
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า สส.ไอซ์ มักสร้างกระแสและนำเสนอภาพว่าตนเองเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกแจ้งความเพื่อปิดปาก ทั้งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลอื่นเช่นกัน โดยย้ำว่า การเดินทางไป สน.ทองหล่อของตนเอง เป็นเพียงการติดตามความคืบหน้าของคดีเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้มอบหมายบริษัทกฎหมาย ซึ่งมี ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม นักกฎหมายมหาชน เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ เพื่อดำเนินคดีอาญากับ นางสาวรักชนก ศรีนอก ในข้อหาเผยแพร่หรือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากกรณีโพสต์ข้อความพาดพิงผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ด้าน นางสาวรักชนก ศรีนอก ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา พร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และระบุว่า นักการเมืองควรมีความอดทนอดกลั้นต่อการวิพากษ์วิจารณ์