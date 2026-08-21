"ไอติม" แฉข้อมูล 2 กลุ่มพักโรงแรม B2 รังสิตก่อนเลือก สว.โยงผู้สมัคร ถาม ‘พัสกร-พิมาย’ ได้เจอกันหรือไม่ ใครจ่ายค่าห้อง

‘พริษฐ์’ เปิดข้อมูล 2 กลุ่มเข้าพักโรงแรม B2 รังสิตก่อนเลือก สว. 67 พบเชื่อมโยงผู้สมัคร สว. ถาม ‘พัสกร-พิมาย’ ตกลงได้เจอกันหรือไม่ ใครจ่ายค่าห้อง พร้อมจี้ กกต.-DSI เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกเองว่าการโกง สว. หากมีจริงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ว่า ตนขออนุญาตเจาะลึกเพิ่มเติมว่ามีใครอีกบ้างที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการที่นายอนุทินบอกว่าน่ารังเกียจ โดยเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ตนได้นำเสนอหลักฐานซึ่งเป็นคลิปและภาพเหตุการณ์ที่โรงแรม B2 รังสิต โดยมีว่าที่ ร.ต.วิทยา คำพวง นายกเทศมนตรีตำบลโพนสา ร่วมอยู่ด้วย แม้ตนได้เรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาชี้แจง ว่าได้ดำเนินการสอบปากคำว่าที่ ร.ต.วิทยาหรือ สอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่โรงแรม B2 รังสิต ไปแล้วหรือไม่ แต่นับถึงตอนนี้ ตนยังไม่ได้รับคำตอบใดๆ จาก กกต.
นายพริษฐ์ ระบุอีกว่า วันนี้ตนจึงอยากนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้ กกต. ชี้แจงและดำเนินการสอบสวน หากยังไม่ได้ทำไปในคราวเดียวกัน โดยจากข้อมูลพบกลุ่มผู้จองหรือเข้าพักที่โรงแรมช่วงวันที่ 24-26 มิ.ย. 2567 มีอย่างน้อย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเชื่อมโยงกับว่าที่ ร.ต. วิทยา มีผู้เข้าพัก 12 คน เป็นผู้สมัคร สว. 8 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 ผู้จองคือนายพัสกร รังสิวัฒนศักดิ์ มีผู้เข้าพัก 30 คน เป็นผู้สมัคร สว. 20 คน
นายพริษฐ์ ระบุด้วยว่า ทั้งนี้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทั้ง 2 กลุ่มมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ แต่จากการเจาะลึกรายชื่อที่เกี่ยวข้อง ตนเห็นว่ามี 2 ประเด็นสำคัญ ที่น่าสงสัยและต้องสอบสวนเพิ่มเติม คือ 1.เราค้นพบว่าหนึ่งในส่วนของ 20 รายชื่อผู้เข้าพักคือนายพิมาย คงทัน สว. จาก จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็น 1 ในผู้ถูกกล่าวหา 229 คน ที่คณะไต่สวนชุดที่ 26 เห็นว่ามีมูลความผิด โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่านายพิมาย ฟได้รับเลือกเป็น สว. ด้วยคะแนนสูงเป็นอันดับ 5 ของกลุ่ม 5 โดยจากผู้สมัครสว. 20 คนที่เข้าพัก มี 16 คน รวมนายพิมาย เป็นผู้สมัคร สว. จาก จ.บึงกาฬ และจากผู้สมัคร 18 คนที่เข้าพัก แล้วมีสิทธิเลือกระดับประเทศมี 7 คน ได้เพียง 0-1 คะแนน ในการเลือกระดับประเทศรอบเช้า
นายพริษฐ์ ระบุว่า ขณะที่นายพัสกร มีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทย และ สว. ดังต่อไปนี้ ปัจจุบันนายพัสกรดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ซึ่งมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นรัฐมนตรี นอกจากนี้ ในการเลือกตั้ง สส. 2569 นายพัสกรน่าจะเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้มีส่วนร่วมกับการรณรงค์เลือกตั้ง สส. พรรคภูมิใจไทย จ.ปทุมธานี เนื่องจากพบภาพที่โพสต์ผ่านเพจสาธารณะของนายพัสกร เช่น การสวมเสื้อพรรคภูมิใจไทย ในงานปราศรัยพรรคภูมิใจไทย จ.ปทุมธานี มีการประชาสัมพันธ์งานปราศรัยพรรคภูมิใจไทย จ.ปทุมธานี โดยมีการใส่ข้อความรณรงค์หาเสียง “สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผลิตโดย…” ตามระเบียบ กกต.
นายพริษฐ์ ระบุด้วยว่า นอกจากนี้ หลังการเลือก สว. 2567 นายพัสกรถูกแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวนางสุมิตรา จารุกำเนิดกนก สว. อีก 1 คน จาก จ.บึงกาฬ ซึ่งได้รับเลือกเป็นอันดับ 4 ของกลุ่ม 9 และเป็น 1 ในผู้ถูกกล่าวหา 229 คน ที่คณะไต่สวนชุดที่ 26 เห็นว่ามีมูลความผิด โดยระหว่างการเลือก สว. 2567 เรายังไม่เห็นภาพนายพัสกรไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับใครอย่างชัดเจน แต่หากอ้างอิงประวัติการทำงานในเพจสาธารณะของนายพัสกร คาดว่านายพัสกร ณ เวลานั้น ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต และเลขานุการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ คือนายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นามสกุลเดียวกัน เป็นนายกสมาคม
นายพริษฐ์ ระบุอีกว่า ในช่วงก่อนการเลือก สว. นายพัสกร เคยร่วมรณรงค์เลือกตั้ง สส. ให้กับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้ง 2566 และเคยเป็นผู้ช่วยน.ส.พรพิมล ธรรมสาร สส.ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย ในปี 2563-2565 อย่างไรก็ตาม นายพัสกรดูมีความเคารพนับถือหรือมีความสัมพันธ์อันดีเป็นพิเศษ กับนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี โดยนายพัสกรได้ไปร่วมงานวันเกิดของนายทรงศักดิ์ที่จัดที่ จ.บึงกาฬ ถึง 2 ปีติดต่อกัน
นายพริษฐ์ ระบุต่อว่า เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ข้อมูลเหล่านี้อาจยังไม่สามารถทำให้เราฟันธงได้ 100% ว่าบุคคลเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการโกง สว. อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเพียงพอต่อการตั้งคำถามหรือข้อสงสัยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบุคคลที่บังเอิญมีความเชื่อมโยงกับ สว. ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกง สว. ตามบทสรุปคณะไต่สวนชุดที่ 26 และบังเอิญมีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทย นอกจากนี้ ยังมีความบังเอิญมีชื่อปรากฏในการจองห้องที่โรงแรม B2 รังสิต ในห้วงเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์ในคลิปว่าที่ ร.ต.วิทยา
ดังนั้น ตนขออนุญาตตั้งคำถามถึงนายพัสกร ว่า ได้จองห้องพักที่โรงแรม B2 รังสิต สำหรับเข้าพักในห้วง วันที่ 24-26 มิถุนายนจริงหรือไม่ หากใช่ จองไปทั้งหมดกี่ห้อง ให้ใครบ้าง เคยชำระค่าห้องพักเองด้วยบัตรเครดิต VISA หรือไม่ หากไม่พอทราบหรือไม่ว่าใครเป็นคนชำระค่าห้องพัก เคยไปที่โรงแรม B2 รังสิต ในห้วงวันดังกล่าวหรือไม่ หากไปได้พบกับผู้สมัคร สว. นายพิมาย และว่าที่ ร.ต.วิทยา หรือไม่ และทั้งหมดที่นายพัสกรดำเนินการไป เป็นการดำเนินการด้วยตนเอง หรือเป็นการดำเนินการตามคำสั่งหรือคำขอจากพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคนไหน
นายพริษฐ์ ระบุอีกว่า ส่วนคำถามถึงนายพิมายคือนายพิมาย ได้ไปที่โรงแรม B2 รังสิต ในช่วงวันดังกล่าวหรือไม่ หากไปใครเป็นคนจองห้องพัก ใครเป็นคนชำระค่าห้องพัก ได้พบกับผู้สมัคร สว.คนอื่น นายพัสกร และว่าที่ ร.ต.วิทยา หรือไม่ ขณะที่คำถามถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) คือ DSI ได้เคยมีการสอบสวนหรือตรวจสอบกับทางโรงแรม B2 รังสิต หรือไม่ ว่ามีใครจอง เข้าพัก หรือชำระเงินค่าห้องพัก ในห้วงเวลาดังกล่าว หากเคยสามารถยืนยันได้หรือไม่ ว่าตกลงแล้วว่าที่ ร.ต.วิทยา และนายพัสกรมีชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อ ผู้จอง ผู้เข้าพัก หรือผู้ชำระเงินค่าห้องพัก ในห้วงเวลาดังกล่าวหรือไม่
นายพริษฐ์ ระบุต่อว่า คำถามถึง กกต. คือเหตุการณ์ที่โรงแรม B2 รังสิต ในช่วงก่อนการเลือก สว. อยู่ในสำนวนสอบสวนของ กกต. หรือคำให้การของพยานต่อ กกต. หรือไม่ กกต.ได้เคยมีการสอบปากคำหรือ สอบสวนเกี่ยวกับการกระทำของว่าที่ ร.ต.วิทยา และนายพัสกร หรือไม่ และหากไม่เคย ทำไมถึงไม่มีการสอบปากคำหรือสอบสวน ทั้งนี้ ตนหวังว่าจะได้รับคำตอบจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง