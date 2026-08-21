กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม 20 ต้น ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี สำหรับงานพระราชพิธีพระศพฯ พร้อมปลูกทดแทน 200 ต้น สืบสานโบราณราชประเพณีควบคู่การอนุรักษ์
วันนี้ (21 สิงหาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วานนี้ (20 สิงหาคม 2569) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมยืนต้นตายตามธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สำรวจและคัดเลือกต้นจันทน์หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จำนวน 20 ต้น ตามโบราณราชประเพณี โดยต้นที่ได้รับการคัดเลือกมีอายุมากกว่า 100 ปี มีขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ 150 เซนติเมตร เนื้อไม้แน่น สีน้ำตาลอมเหลือง และมีกลิ่นหอม มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในงานพระราชพิธี
พิธีบวงสรวงจัดขึ้นเมื่อเวลา 11.09 น. โดยพลอากาศเอก สมคิด สุขบาง ประธานในพิธี ได้หลั่งน้ำเทพมนต์และเจิมบริเวณต้นจันทน์หอม ขณะที่โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์และแตร ภูษามาลาไกวบัณเฑาะว์ พร้อมหลั่งน้ำเทพมนต์เจิมขวานทองสำหรับใช้ตัดต้นจันทน์หอม ก่อนที่ประธานจะใช้ขวานฟันต้นจันทน์หอมเป็นปฐมฤกษ์ และโปรยดอกไม้โดยรอบบริเวณต้นไม้
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการดำเนินงานครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยการสำรวจและคัดเลือกต้นจันทน์หอมดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เลือกเฉพาะต้นที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี ควบคู่กับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
นางสาวลลิดา กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ 969 ตารางกิโลเมตร และเป็นหนึ่งในแหล่งไม้จันทน์หอมตามธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ โดยไม้จันทน์หอม (Mansonia gagei) เป็นไม้มีค่าหายากและเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่มีความสำคัญตามโบราณราชประเพณี นอกจากนี้ ยังพบไม้จันทน์หอมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใกล้เคียง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีการดูแลรักษาและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง
“การนำไม้จันทน์หอมมาใช้ในพระราชพิธีครั้งนี้ดำเนินควบคู่กับการอนุรักษ์ โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแนวทางตัด 1 ต้น ปลูกทดแทน 10 ต้น ดังนั้น สำหรับต้นจันทน์หอม 20 ต้นที่ได้รับการคัดเลือก จะมีการปลูกทดแทนรวม 200 ต้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเมื่อวานนี้ ได้ปลูกทดแทนชุดแรกจำนวน 10 ต้น และจะดำเนินการต่อเนื่องจนครบ พร้อมติดตามดูแลต้นไม้ที่ปลูกใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ เพื่ออนุรักษ์ไม้จันทน์หอมให้คงอยู่ในผืนป่าของประเทศอย่างยั่งยืน” นางสาวลลิดากล่าว
สำหรับขั้นตอนต่อไป กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะดำเนินการตัดทอนและแปรรูปไม้จันทน์หอมร่วมกับคณะจิตอาสาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้นจะส่งมอบไม้จันทน์หอมทั้งหมดให้แก่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และถูกต้องตามโบราณราชประเพณี