“ธรรมนัส”ส่งมูลนิธิฯ ช่วยชาวบ้านกว่า 300 ครัวเรือน หลังน้ำท่วม จ.น่าน ไฟฟ้าถูกตัด-ถนนถูกตัดขาด เร่งนำอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายถึงพื้นที่

วันนี้(20 ส.ค.)ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ได้ส่งทีมงานจากมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่าน หลังชาวบ้านกว่า 300 ครัวเรือนต้องเผชิญกับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม โดยบางพื้นที่ถนนถูกตัดขาดและไฟฟ้าถูกตัด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต
ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า ชาวบ้านกว่า 300 ครัวเรือน ไม่ได้ทานอาหารตั้งแต่เมื่อวาน เนื่องจากการเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงได้มอบหมายให้มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เร่งนำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้ ทีมงานได้นำอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนถึงจุดพักพิง พร้อมจัดเตรียมพื้นที่สำหรับประกอบอาหารและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ