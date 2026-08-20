“ธนกร” หนุนรัฐบาลระดมทุกภาคส่วนช่วยชาวน่านผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก-ดินสไลด์ แนะเร่งบริหารจัดการลำน้ำสาขา-พื้นที่กักเก็บน้ำ แก้ระยะยาว

“ธนกร” หนุนรัฐบาลระดมทุกภาคส่วนช่วยผู้ประสบภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในจังหวัดน่าน แนะเร่งบริหารจัดการลำน้ำสาขา-พื้นที่กักเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว พร้อมวางมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาหลังน้ำลด
นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในจังหวัดน่าน (โดยเฉพาะอำเภอปัวและภูเพียง) ว่า ขณะนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 6 กระทรวง เพื่อตั้งศูนย์บัญชาการ "Single Command" 24 ชั่วโมง ติดตามสถานการณ์ ประเมินแนวทางให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการส่งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ปภ. และกู้ภัย เข้าพื้นที่วิกฤตเพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิง อาหาร น้ำดื่ม และนำเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือในจุดที่ถนนถูกตัดขาด รวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อนำตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงให้เร็วที่สุด ทำให้ภาพรวมการช่วยเหลือขณะนี้ เรียกได้ว่าทุกภาคส่วนช่วยกันทำอย่างเต็มที่
นายธนกร กล่าวอีกว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น เนื่องจากจังหวัดน่านมีลำน้ำสาขาหลายสายจากอำเภอทางตอนบนไหลมารวมเข้าสู่แม่น้ำน่านสายหลักในระยะทางสั้นๆ จึงทำให้น้ำหลากมาถึงตัวเมืองและพื้นที่ราบได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำ หรือแก้มลิง หรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่พอที่จะช่วยหน่วงและรองรับปริมาณน้ำก่อนไหลเข้าสู่ชุมชน ดังนั้น จากนี้รัฐบาลต้องเร่งปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำ โครงสร้างป้องกันตลิ่ง การขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำน่านอย่างเป็นระบบในช่วงก่อนและระหว่างฤดูฝน เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคต
“ขอให้รัฐบาลเร่งสำรวจความเสียหายผ่านผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน เพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงวางมาตรการชดเชยและเยียวยาต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร็วตามระเบียบที่มีอยู่แล้ว เช่น หากน้ำท่วมติดต่อกัน 3 วันจะได้รับการเยียวยาเป็นรายครอบครัว เป็นต้น” นายธนกร กล่าว