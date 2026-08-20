“ทรงศักดิ์” รับรู้จัก “วิทยา” เหตุเคยเป็นรมช.มท.ใกล้ชิดท้องถิ่น-เล่นการเมืองมานานรู้จักคนเยอะ แต่ไม่เกี่ยวฮั้วสว.

รองนายกฯ รับรู้จัก “วิทยา” เหตุเคยเป็น รมช.มหาดไทย ทำงานใกล้ชิดท้องถิ่น ไม่แปลกเป็นนักการเมืองมานาน รู้จักคนเยอะ แต่ยืนยันไม่เกี่ยวขบวนการฮั้ว สว. ลั่นอะไรผิดไม่ทำ มองไม่เกี่ยวการทำงานรัฐบาล หากฝ่ายค้านนำมาอภิปราย
วันนี้ (20ส.ค.) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นอถิปรายไม่ไว้วางใจ โดยมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นการทำงาน ของสส. ฝ่ายค้านที่ต้องตรวจสอบรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมถูกตรวจสอบ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นหลัก เพราะการตรวจสอบต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาล
ส่วนถ้ามีการอภิปรายเรื่องฮั้ว สว.ถือว่าเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่าถ้าเป็นรัฐบาล ที่มาของรัฐบาลมาจาก สส. เสียงข้างมากมาจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งหากดูตามกฏหมายรัฐธรรมนูญยังไม่เห็นว่าสว. จัดตั้งรัฐบาล ดังนั้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐบาล ของนายก และรัฐมนตรี แต่หากจะอภิปรายเรื่อง สว.ก็แล้วแต่ ความเห็นของสภา โดยเฉพาะประธานสภาที่จะต้องเป็นผู้ตรวจญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่าจะบรรจุระเบียบวาระได้หรือไม่
ส่วนกรณีนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนออกมาเชื่อมโยงนายวิทยา คำพวง นายกเทศมนตรีตำบลโพนสา จ.หนองคาย เกี่ยวข้องกับการฮั้ว สว. และใกล้ชิดกับนายทรงศักดิ์นั้น นายทรงศักดิ์ หัวเราะ ก่อนบอกว่า “โอย โทษนะ เมื่อวานผมไปงานพระราชทานเพลิงศพนายกเด พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี คน ขอถ่ายรูปผมเต็มเลย บอกตรงๆบางท่านผมก็คุ้นๆ บางทีทักผิดด้วยซ้ำ การมาขอถ่ายรูป ใกล้ชิดกับรัฐมนตรี เราจะไปแสดงอาการ ถ้าเขาขอถ่ายรูปแล้วไม่ให้ถ่าย ยิ่งครั้งที่แล้วเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น บางโครงการเขาของบประมาณมาก็ต้องไปตรวจพื้นที่ ถามว่ารู้จักกันไหม รู้จักกันแน่นอน ถามว่าคุ้นเคยขนาดไหน เป็นไปตามหน้าที่ ที่เราไปตรวจราชการ การลงพื้นที่แต่ละครั้งยึดประโยชน์ประชาชนอยู่แล้ว นายกต่างๆถือเป็นผู้แทน ประชาชนเราก็ลงไปทำให้คุ้นเคยกัน ผมพยายามสร้างมิตรมากกว่าสร้างอย่างอื่น คนจะรู้จักทรงศักดิ์มาก และเอ่ยชื่อผมเยอะช่วงนี้ ผมก็แปลกๆ แปลกมาก”
ส่วนมองว่ามีความพยายามเชื่อมโยงกับขบวนการฮั้วสว. หรือไม่นั้น นายทรงศักดิ์ยืนยันว่าตนไม่ได้เกี่ยวอะไร ที่บอกเป็นขบวนการ การได้มาซึ่งสว. มีกฎหมายรองรับเฉพาะตัว ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรา แต่ถามว่าคนที่เป็น สว.หลายคนก็รู้จักกัน บางคนเป็นอดีตสส. ซึ่งตนเป็นสส.มาตั้งแต่ปี 2535 ไม่ใช่เพิ่งเป็นเมื่อวาน คนจะรู้จักตนเยอะ ตนอายุมากพอสมควร ไม่ปฏิเสธ ว่ารู้จักคนเยอะ อะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตนไม่ทำแน่นอน ยืนยันไม่ทำแน่นอน