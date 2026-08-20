ป.ป.ช.เร่งขยายผลโกงสอบท้องถิ่นโยงคดีปี 64 ดึงปปง.ร่วม ลั่นไม่ตัดตอน 6 เดือนต้องมีความชัดเจน

ป.ป.ช. เร่งขยายผลทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น เชื่อมโยงคดีปี 2564 ดึง ปปง. ร่วมตรวจสอบ ย้ำหลักฐานโยงถึงใครต้องรับผิด ยืนยันไม่มีการตัดตอน และภายใน 6 เดือนต้องมีความชัดเจน
วันนี้ ( 20 ส.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการป.ป.ช. เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ขณะนี้พบเส้นทางการเงินของบุคคลที่ถูกจับกุมไปมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท และพบความเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อปี 2564 ว่า
ขณะนี้คณะไต่สวนอยู่ระหว่างตรวจสอบประเด็นการทุจริต และจาก
ข้อมูลดังกล่าว ป.ป.ช. จึงมีมติให้เรียกสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเดิมกลับมาไต่สวนร่วมกันเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากพบว่าเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกัน
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับบุคคลใดเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงหรือไม่ ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากอยู่ในสำนวน แต่คณะทำงานมีข้อมูลและจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับการตรวจสอบเส้นทางการเงิน จะมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เข้ามาช่วยตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก ยืนยันว่า ที่ผ่านมา ป.ป.ช. ไม่เคยถูกฝ่ายการเมืองกดดันการทำงาน หากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใด บุคคลนั้นต้องรับผิด ไม่มีการตัดตอน ส่วนการดำเนินคดีจะเป็นความผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
นายสุรพงษ์ ยังยืนยันว่า ป.ป.ช. เป็นองค์กรอิสระและเป็นเสาหลักของประเทศ การเอาผิดบุคคลใดจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามพยานหลักฐาน ที่ผ่านมา เมื่อ ป.ป.ช. ชี้มูลและอัยการสั่งฟ้อง ศาลมีคำพิพากษาลงโทษในคดีต่าง ๆ สูงถึงร้อยละ 98
ส่วนข้อกังวลว่า หากคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของ ป.ป.ช. แล้วจะเกิดความล่าช้า นายสุรพงษ์ ระบุว่า ที่ผ่านมา ป.ป.ช. ได้สแกนและตรวจสอบทุกคดี และสามารถควบคุมกรอบระยะเวลาการทำงานได้ โดยกรณีทุจริตข้อสอบท้องถิ่น แม้จะมีเอกสารในสำนวนมากกว่า 800,000 แผ่น แต่ยืนยันว่าจะต้องมีความชัดเจนภายในกรอบเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2569
ทั้งนี้ คณะไต่สวนจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบให้มากขึ้น พร้อมพิจารณาว่าความผิดในลักษณะใดควรแยกดำเนินการ เพื่อให้การไต่สวนมีความรวดเร็วและชัดเจนมากขึ้น