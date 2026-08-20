ปชน.พร้อมให้สอบสส.ภูเก็ต รับเคยถูกร้องปมนอมินีส่งเรื่องแล้วไม่ป้องคนผิด ป.ป.ช.เช็กทรัพย์สินได้ทันที

“โรม” ยัน ปชน. พร้อมให้ตรวจสอบ "สมชาติ" สส.ภูเก็ต เต็มที่ ยอมรับเคยถูกร้องปมนอมินี เผยส่งเรื่องให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ย้ำไม่ปกป้องคนผิด ป.ป.ช. ลุยเช็กบัญชีทรัพย์สินได้ทันที
วันนี้ (20 ส.ค. 2569) ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคมหาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสมชาติ เตชถาวรเจริญ สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน ชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องกับนอมินี 28 บริษัท แต่รายชื่อบริษัททั้งหมดยังไม่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะถือว่าเป็นการปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่
โดยนายรังสิมันต์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องแยกออกเป็น 2 ประเด็น 1.นอมินี 2.การปกปิดบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งเรื่องของการปิดบัญชีทรัพย์สิน ตนเข้าใจว่าคงจะอยู่ในกระบวนการของ ป.ป.ช. เพราะเป็นหน้าที่ของ สส. ที่จะต้องแจ้งข้อมูลต่อ ป.ป.ช. อยู่แล้ว จึงเชื่อว่าหากข้อเท็จจริงเป็นไปตามข่าว ป.ป.ช. ก็สามารถดำเนินการได้ ส่วนเรื่องนอมินี ก่อนหน้านี้เราเคยมีการดำเนินการส่งเรื่องไปให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบ ผ่านทางคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ เรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า การที่นายสมชาติ จะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่ดีเอสไอ ก็เป็นกระบวนการทางกฎหมาย ที่จะต้องดำเนินการต่อไป แต่เรายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เคยนิ่งนอนใจและเราได้มีการดำเนินการ เพื่อให้กรมธุรกิจการค้าได้ตรวจสอบเช่นเดียวกัน เท่าที่ตนทราบ ยังไม่ปรากฎข้อเท็จจริงของทางกรมธุรกิจการค้าแจ้งกลับมาว่ามีเรื่องนอมินี ถ้าปรากฎว่ามีนอมินีจริง พวกเรายินดีสนับสนุนให้มีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
เมื่อถามว่ามีรายงานว่าเรื่องนี้เคยถูกร้องเรียนมาพรรคประชาชนแล้ว ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายรังสิมันต์ กล่าวว่า เท่าที่ตนทราบ ประเด็นหลักที่มีการร้องเรียน ซึ่งตนทราบบางส่วนคือเรื่องนอมินี และหากปรากฎข้อเท็จจริงก็จะเป็นลูกโซ่ สุดท้ายเรื่องปกปิดบัญชีทรัพย์สินก็จะต้องดำเนินการ และเรื่องนี้ขอยืนยันว่าถึงที่สุดแล้วคำถามคือพรรคประชาชนดำเนินการอะไร ตนคิดว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา พรรคประชาชนดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง คือการยื่นเรื่องไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพราะเราถือว่าประเด็นเรื่องมอมินีเป็นประเด็นใหญ่ ซึ่งเป็นที่สนใจของสังคมไทย เมื่อเรามีจุดยืนแบบนี้เราก็คาดหวังว่า สส. ของเราทุกคนจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ ดังนั้นถ้ามีใครไปเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
เมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่ เพราะพรรคประชาชนเจอปัญหาลักษณะนี้มาโดยตลอด นายรังสิมันต์กล่าวว่า เราไม่อยากให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งเป็นธรรมดาที่ทุกองค์กร หากมีเรื่องในทำนองนี้เกิดขึ้น ตนคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดการกับเรื่องนี้ เมื่อความปรากฎแบบนี้ พรรคประชาชนก็ดำเนินการตามกฎหมาย ตนคิดว่ามาตรฐานที่เราอยากเห็นในสังคมนักการเมืองคือการไม่ปกป้องผู้กระทำความผิด ดังนั้น ถ้าความปรากฏว่าเขากระทำความผิด เราก็ต้องดำเนินการ เพียงแต่ในกรอบของพรรคการเมืองที่จะดำเนินการได้ อาจจะมีข้อจำกัดที่มากกว่าการดำเนินการตามกฎหมาย ในวันนี้มีข้อกล่าวหาว่า สส. ภูเก็ตเข้าไปเกี่ยวข้องกับนอมินี สิ่งที่เราทำคือดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีอำนาจหน้าที่สูงสุดในการดำเนินการเรื่องนี้ ซึ่งหน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือ ป.ป.ช. เพราะในทางปฏิบัติ ก่อนที่เราจะยื่นบัญชีทรัพย์สิน โดยเฉพาะตน ไม่ได้ยื่นต่อพรรค แต่ยื่นต่อป.ป.ช. ดังนั้น ป.ป.ช. จะเป็นผู้ที่เข้าถึงข้อมูลได้ดีที่สุด และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยว่าทรัพย์สินที่ยื่นนั้นถูกหรือไม่