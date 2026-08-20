“รมว.กลาโหม” ลุยน้ำท่วมปัว สั่งระดมทุกหน่วยช่วยประชาชน ย้ำ “ไม่มีคำว่างานของใคร”

“พล.ท.อดุลย์” ลุยช่วยน้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบภัย หลังชาวบ้านสะท้อน “หนักที่สุดในชีวิต” สั่งกองทัพระดมสรรพกำลังช่วยเต็มกำลัง กำชับเร่งเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง ย้ำ “ไม่มีคำว่างานของใคร” พร้อมอยู่ช่วยจนสถานการณ์คลี่คลาย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะทำงาน อาทิ พล.อ.สรรเพชญ พิเนตรบูรณะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.ต.เฉลิม สีเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 รวมถึงนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คณะเดินทางไปยังวัดพระธาตุเบ็งสกัด อ.ปัว รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชน ก่อนตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำรถครัวพระราชทานและรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ ซึ่งเร่งประกอบอาหารและผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย
จากนั้น พล.ท.อดุลย์และคณะลงพื้นที่หมู่ 4 บ้านแก้ม ต.วรนคร อ.ปัว พบปะและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมเยี่ยมกำลังพลที่เร่งขนย้ายสิ่งของและฟื้นฟูพื้นที่ รวมทั้งมอบถุงยังชีพ อาหารกล่องพระราชทาน และน้ำดื่มแก่ประชาชน
พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า จากการพูดคุยกับชาวบ้าน หลายคนสะท้อนตรงกันว่าสถานการณ์ครั้งนี้ “หนักมาก” และบางคนระบุว่าเป็นน้ำท่วมหนักที่สุดในชีวิต จึงกำชับทุกหน่วยให้เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและรวดเร็วที่สุด
“เวลาประชาชนเดือดร้อน ไม่มีคำว่า ‘งานของใคร’ มีแต่งานของพวกเราทุกคน ใครมีคนส่งคน ใครมีรถ มีเรือ มีเครื่องมือ นำมาใช้ ตรงไหนเข้าไม่ถึงต้องช่วยกันหาทางเข้าไปให้ถึง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง ต้องดูแลเป็นพิเศษ” พล.ท.อดุลย์กล่าว
รมว.กลาโหมย้ำว่า กระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมระดมทั้งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ รถครัวพระราชทาน และรถผลิตน้ำประปาสนามเข้าสนับสนุน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งประชาชนและผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก ไม่เสี่ยงโดยไม่จำเป็น และทำงานอย่างรอบคอบเป็นทีม
“ขอให้พี่น้องชาวน่านมั่นใจ รัฐบาล กองทัพ และทุกหน่วยงานจะอยู่ตรงนี้กับประชาชน เราจะช่วยกันอย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์จะผ่านพ้นไป ประชาชนเดือดร้อน เราต้องไปถึง และเราจะไม่มีวันทอดทิ้งประชาชน” พล.ท.อดุลย์กล่าว