“ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3” ระดมกำลังช่วยน้ำท่วมน่าน 24 ชม. ตั้ง 7 ศูนย์อพยพรองรับประชาชน

แม่ทัพภาคที่ 3 สั่ง ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3 ระดมกำลังพล-ยานพาหนะ-เครื่องมือกู้ภัยเข้าช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน ตลอด 24 ชั่วโมง เร่งขนย้ายสิ่งของ-อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมตั้ง 7 ศูนย์อพยพใน อ.ปัว และเตรียมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 พล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำหลากและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพื้นที่ ได้มอบหมายให้ ศอ.จอส.พระราชทาน จ.น่าน เตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และเครื่องมือกู้ภัยพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมกันนี้ ได้ติดตามข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประเมินสถานการณ์และยกระดับการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยขณะนี้ได้เคลื่อนกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ภารกิจหลักเน้นการขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง และอพยพประชาชนจากพื้นที่ประสบภัยไปยังจุดปลอดภัย ตามการประสานงานระหว่างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกับจังหวัดน่าน
พล.ท.วรเทพ กล่าวว่า อยู่ระหว่างประสานจังหวัดเพื่อเตรียมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานตามจุดเสี่ยงภัย ขณะที่ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำ รวมถึงเตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดเช่นกัน
สำหรับพื้นที่อำเภอปัว จ.น่าน ได้จัดตั้งศูนย์อพยพรองรับประชาชนแล้ว 7 จุด ได้แก่ หอประชุมอำเภอปัว, หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร, หอประชุมเทศบาลตำบลปัว, วัดป่าเหมือด, บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านดอนไชย, อบต.วรนครและโรงเรียนจอมแจ้ง และโรงเรียนบ้านเสี้ยว
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน โทร. 054-716016 หรือสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านแจ้งว่า ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือต้องการข้อมูลจุดอพยพในแต่ละพื้นที่ สามารถประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านแจ้งว่า ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือต้องการข้อมูลจุดอพยพในแต่ละพื้นที่ สามารถประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน โทร. 054-716016 หรือสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง