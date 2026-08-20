เปิดทรัพย์สิน "กังฟู" ไม่เบา 95 ล.ทองแท่ง 1 กก. นาฬิกาหรู 7 เรือน ครองที่นส.3ก. 33 ล. การเกษตรปีละ 5.8 ล.

ไม่ธรรมดา !เปิดทรัพย์สิน'กังฟู'หน.พรรคไทรวมพลัง อู้ฟู่ 95ล้านบาท ทองคำแท่ง 1 กก. นาฬิกาหรู 7 เรือน ครอบครองที่นส.3ก.รวมมูลค่า 33ล้านบาท รับรายได้จากการตากมัน-พืชไร่-ค่าเช่า ปีละ 5.8ล้าน
วันนี้ (20ส.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)เปิดเผยทรัพย์สินหนี้สินของนายวสวรรธน์ พ่วงพรศรี หรือ 'กังฟู'หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง กรณีเข้าดำรงตำแหน่งสส.บัญชีรายชื่อ เมื่อ 15 มี.ค.69 โดยนายวสวรรธน์ แจ้งสถานะโสด มีทรัพย์สินรวม 95,074,706 บาท แบ่งเป็นเงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 13 บัญชี 3,151,106 บาท เงินลงทุนในกองทุนเปิด หุ้นกู้และซื้อขายหลักทรัพย์ 18,122,498 บาท เงินให้กู้ยืมแก่นายวีระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ เมื่อปี 63 ยอดหนี้เหลือเต็มจำนวน200,000 บาท
ที่ดินนส.3ก. 7 แปลงทั้งในกรุงเทพฯ บึงกาฬ นครราชสีมา และอยุธยารวม 33.75 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 16.8 ล้านบาทโดยเป็นบ้านจัดสรรในจังหวัดอยุธยา 1 หลัง มูลค่า 4.5 ล้านบาท และห้องชุด 1หลัง ในเขตวัฒนา กรุงเทพฯ ซื้อเมื่อ 28 พ.ย. 68 มูลค่า 5.8 ล้าน และอีก 1 หลังในอ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซื้อเมื่อ 17 มี.ค.67 มูลค่า 6.5 ล้าน ยานพาหนะ 1.5 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 6,792,300 บาท ซึ่งนอกจากจะเป็นประกันชีวิต ยังมีสิทธิในหมายเลขทะเบียนรถที่ประมูลมามูลค่า185,000บาท และสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ในอ.จอมเทียน พัทยา กับ บจก.เอวา แลนด์ ดีเวลล้อปเม้นท์ มูลค่า5,316,000 บาท
ส่วนทรัพย์สินอื่นรวม 14, 458,800 บาท อาทิทองคำแท่ง 99.99% น้ำหนัก 1 กิโลกรัมจำนวน 2 แท่งมูลค่า 4,788,800 ล้านบาท กำไลข้อมือ Cartier มูลค่า 350,000 บาท และนาฬิกาหรู 7 เรือนทั้ง Patek Philippe และ Rolex รุ่นต่างๆ
นอกจากนี้ยังแจ้งมีหนี้สินรวม6,039,847 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 174,103 บาทและ
หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ5,865 ,744 ล้านบาท
ส่วนรายได้ต่อปีแจ้งว่ามีรายได้รวม5,894,491 บาท เป็นเงินเดือน 360,000 บาท รายได้จากการให้เช่า946,105บาท รายได้จากพืชไร่/ตากมัน4,588,386 บาท และมีรายจ่ายต่อปีรวม2,483,917 บาท เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป 1.2 ล้านบาท ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 213,600บาท ค่าจอดรถ 220 317 บาท ค่าเบี้ยประกัน 250,000 บาท ดูแลบิดามารดา 600,000 บาท
สำหรับนายวสวธรรณ์ในการเลือกตั้งปี66 แม้จะไม่ได้เป็นสส.แต่พรรคเพื่อไทรวมพลังที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคก็มีสส.จำนวน2 เขตในจ.อุบลราชธานี โดยเป็นพรรคเล็กที่ได้เข้าร่วมรัฐบาล ขณะที่ในการเลือกตั้งปี 69แม้เปลี่ยนเป็นพรรคไทรวมพลัง นายวสวรรธน์ ยังสามารถนำลูกทีมเข้ามาเป็นส.สได้ถึง 6 คน คืออุบลราชธานี4 คน สุราษฎร์ธานี1คน และตนเองในฐานะสส.บัญชีรายชื่อสมัยแรก