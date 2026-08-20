“สิรภพ”ร่วมเวที Social Dialogue รับ 9 ข้อเรียกร้องไรเดอร์ ประกาศดัน พ.ร.บ.แรงงานอิสระ เข้าสภาฯ คืนสวัสดิการ–รายได้เป็นธรรม

วันนี้(20 ส.ค.)นายสิรภพ สมผล สส.สกลนคร พรรคกล้าธรรม เป็นตัวแทนพรรคเข้าร่วมเวทีเสวนาสาธารณะ Social Dialogue ในหัวข้อ “จากข้อเสนอสู่กฎหมาย อนาคตแรงงานแพลตฟอร์มไทย” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์ม ร่วมกับตัวแทนจากพรรคการเมืองต่าง ๆ
ภายในงาน ตัวแทนกลุ่ม “ขบวนการแรงงานแพลตฟอร์ม” ประกอบด้วย สหภาพคนทำงาน ไรเดอร์เซ็นเตอร์ สหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มประเทศไทย สหภาพคนทำงานแพลตฟอร์มไรเดอร์รังสิต สมาคมไรเดอร์ภาคใต้ และเครือข่ายไรเดอร์ทั่วประเทศ ได้ยื่นหนังสือแถลงการณ์ข้อเรียกร้องเฉพาะหน้า 9 ประการ พร้อมร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์ม เพื่อสะท้อนปัญหาและข้อเสนอจากผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์โดยตรง
นายสิรภพ กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมยึดมั่นว่า “สิทธิ ความปลอดภัย และรายได้ที่เป็นธรรมของคนทำงาน” เป็นเรื่องที่ไม่ควรถูกละเลย โดยพรรคได้เตรียมความพร้อมเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. …. ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ข้อเรียกร้องและปัญหาของแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อไป
สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมาย ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่
1. รับรองสถานะทางกฎหมาย
กำหนดนิยาม “ผู้ประกอบอาชีพกึ่งอิสระ” เพื่อสร้างสถานะทางกฎหมายที่เหมาะสม คืนศักดิ์ศรีและสิทธิในการได้รับความคุ้มครองแก่แรงงานแพลตฟอร์ม
2. สร้างหลักประกันด้านรายได้และสวัสดิการ
เสนอการกำหนดฐานค่าตอบแทนขั้นต่ำ การมีประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองทันที รวมถึงโมเดลประกันสังคมแบบร่วมจ่าย โดยแพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบ 50% รัฐบาล 25% และไรเดอร์ 25% เพื่อสร้างหลักประกันโดยไม่เพิ่มภาระให้คนทำงานมากเกินไป
3. สร้างกติกาและระบบการทำงานที่เป็นธรรม
กำหนดแนวทางควบคุมเพดานค่าบริการ (GP) ป้องกันการแบนหรือระงับบัญชีโดยปราศจากกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม พร้อมพัฒนาระบบกำกับดูแลสัญญาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. คุ้มครองสิทธิในการรวมกลุ่ม
เปิดทางให้แรงงานแพลตฟอร์มสามารถจัดตั้งองค์กรเพื่อรวมตัวเจรจาต่อรอง และมีตัวแทนไรเดอร์เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการไตรภาคีระดับชาติ เพื่อให้เสียงของแรงงานมีส่วนในกระบวนการกำหนดนโยบาย
นายสิรภพ กล่าวย้ำว่า พรรคกล้าธรรมพร้อมรับฟังและนำข้อเสนอของพี่น้องไรเดอร์ไปบูรณาการกับแนวทางการผลักดันร่างกฎหมาย พร้อมจับมือร่วมกับทุกพรรคการเมืองในรัฐสภา เพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระให้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายและเกิดผลเป็นรูปธรรม
“เป้าหมายสำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงด้านรายได้และสวัสดิการ และทำให้แรงงานนอกระบบทั่วประเทศได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม” นายสิรภพ กล่าว