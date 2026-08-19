“ประสิทธิ์”ลงพื้นที่เวียงสา ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงบ้านไหล่น่าน ประสานเทศบาล-เจ้าหน้าที่ เตรียมมาตรการรับมือฝนตกหนัก เร่งช่วย ปชช.หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

เมื่อเวลา 20.50 น.นายประสิทธิ์ โนทะ สส.น่าน พรรคกล้าธรรม พร้อมนายกเทศบาลเวียงสา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสา จ.น่าน โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงบ้านไหล่น่าน ต.ไหล่น่าน เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
นายประสิทธิ์ ระบุว่า จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและระดับน้ำที่ยังน่าเป็นห่วง จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำหลาก จึงได้ร่วมกับทีมงาน นายกเทศบาลเวียงสา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำและประเมินสถานการณ์ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที
“ในช่วงเวลาที่ประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อน สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการแสดงความห่วงใย แต่ต้องลงพื้นที่ อยู่เคียงข้างประชาชน และพร้อมลงมือแก้ไขปัญหา โดยทีมงานยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน จะเร่งประสานเจ้าหน้าที่และเข้าช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด”นายประสิทธิ์ กล่าว
นายประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ขอให้ประชาชนในพื้นที่เวียงสาและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากบ้านเรือนหรือพื้นที่ใดได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งทีมงานเพื่อประสานการช่วยเหลือได้ทันที ตนจะติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงกลางคืนที่สถานการณ์น้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงที และขอให้พี่น้องประชาชนทุกครอบครัวปลอดภัยผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน