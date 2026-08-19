ด่วน! ‘เจเศรษฐ์’ นำทีมลงเรือท้องแบน เร่งอพยพชาวบ้านก่อนมืด หวั่นคืนนี้น้ำทะลักสูงขึ้น

"เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์" รมช.มหาดไทย ลุยน้ำท่วมน่าน บัญชาการอพยพประชาชนด้วยตัวเองกลางกระแสน้ำ หลังคาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นคืนนี้ กำชับทุกฝ่าย ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนเสมอ
วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 18.00 น. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยด้วยตัวเอง หลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทันทีที่ถึงพื้นที่ นายเจเศรษฐ์ลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ เข้าช่วยเหลือและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง โดยระบุว่า ขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงกลางคืน ซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรจะทำได้ยากขึ้น ประกอบกับคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุด พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน
“คืนนี้เราต้องไม่ประมาท ถ้าพื้นที่ไหนเสี่ยง ต้องเร่งอพยพประชาชนออกมาก่อน ความปลอดภัยต้องมาก่อน” นายเจเศรษฐ์กล่าว