“กรมการค้าต่างประเทศ” จัด “Agri Plus Expo 2026” ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ร่วมงาน FHT 2026

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย จัดงาน “Agri Plus Expo 2026” ร่วมกับงาน Food & Hospitality Thailand (FHT) 2026 เพื่อเชื่อมโยงสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่กลุ่มผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ซื้อในอุตสาหกรรม HoReCa ซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรม (Hotel) ร้านอาหารและบริการจัดเลี้ยง (Restaurant) และธุรกิจบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (Catering) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมุ่งสร้างโอกาสทางการตลาดและขยายช่องทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศให้ความสำคัญกับการยกระดับสินค้าเกษตรไทยจากสินค้าโภคภัณฑ์สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (High Value Agricultural Products) โดยมุ่งส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการสร้างแบรนด์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และแข่งขันได้ในระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสำหรับการจัดงาน Agri Plus Expo 2026 ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยกับตลาด HoReCa ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีความต้องการสินค้าในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แนวคิดด้านความยั่งยืน โดยการจัดงานร่วมกับ Food & Hospitality Thailand 2026 จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ นักลงทุน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนเปิดช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และต่อยอดไปสู่การส่งออกในอนาคต
ภายในงาน Agri Plus Expo 2026 รวบรวมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยกว่า 70 แบรนด์ มากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุม 3 กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ (1) อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (FOOD & BEVERAGE) (2) ผลิตภัณฑ์ความงาม สุขภาพ และสมุนไพร (BEAUTY & WELLNESS) (3) ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมสีเขียว (SUSTAINABLE LIFESTYLE & GREEN INNOVATION) สะท้อนศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่นำองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาต่อยอดและเพิ่มมูลค่า สู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และพร้อมก้าวสู่ตลาดโลก นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจได้สัมผัสศักยภาพของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยตลอดงาน ได้แก่ (1) Innovation Showcase (2) Agri Innovation Market Place (3) Business Matching พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรม Agri Plus Clinic คลินิกให้คำปรึกษาเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ โดยได้รับความร่วมมือจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) (2) คณะเกษตรบูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3) ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ (4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งร่วมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา การเพิ่มมูลค่าสินค้า ตลอดจนการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพทางการตลาดและสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า Agri Plus Expo 2026 ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยได้ขยายตลาด สร้างเครือข่ายทางการค้า แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตสินค้าเกษตรนวัตกรรมคุณภาพของโลก
กรมการค้าต่างประเทศเชื่อมั่นว่า การจัดงานครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ขยายโอกาสทางการค้าในระดับสากล และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือ Facebook : กรมการค้าต่างประเทศ / Institute for Agricultural Product Innovation หรือโทร. 0-2547-4744