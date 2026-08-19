“สว.ภิญญาพัชญ์”ห่วง ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียงติดค้าง จ.น่าน จี้ ปภ.-กองทัพเร่งกู้เส้นทางอพยพด่วน

วันนี้(19 ส.ค.)น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน ว่า ในฐานะลูกหลานคนน่าน รู้สึกเป็นห่วงพี่น้องชาวน่านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในพื้นที่ ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากอย่างฉับพลัน มวลน้ำที่มาเร็วและแรง ผู้สูงอายุหลายท่านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองหรือย้ายสิ่งของได้ทัน บางพื้นที่ถูกตัดขาดจากสะพานและถนนที่ชำรุด ทำให้เกิดความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัย ยาส่งต่อ และอาหารอย่างยิ่ง ขณะเดียวกัน มวลน้ำป่ามหาศาลนี้กำลังหลากลงสู่แม่น้ำน่าน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่กลางน้ำ โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองน่าน แม้ว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะได้มีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบ Cell Broadcast แล้วก็ตาม แต่การเข้าถึงตัวผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกลยังคงเป็นโจทย์เร่งด่วนที่สุด
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วน ตนอยากขอให้ ปภ. ร่วมกับกองทัพ นำเรือกู้ภัยและเครื่องจักรกลเร่งเชื่อมเส้นทางสะพานขาด เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ติดค้างตามบ้านเรือน เร่งอพยพมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ safe zone พร้อมจัดส่งอาหาร น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์อย่างทันท่วงที และกำชับให้เร่งตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำทั้ง 16 จุด เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ณ ปากคลองเจ้าฟ้า และเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยง พร้อมจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อป้องกันเหตุไฟดับตอนฝนตกหนัก
"ในฐานะคนน่าน ดิฉันเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องทุกคนดี เวลาเห็นน้ำท่วมบ้านเรือนและเห็นผู้สูงอายุต้องลำบาก มันเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ควรมีใครต้องเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฝนตกหนักรุนแรงขึ้น เราจะรอให้เกิดภัยแล้วค่อยตามแก้ไม่ได้ ดิฉันขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาว อ.ปัว และชาวจังหวัดน่านทุกคน" สว.ภิญญาพัชญ์ กล่าวทิ้งท้าย