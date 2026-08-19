“เจเศรษฐ์” ลุยแก้ปัญหาน้ำท่วมน่าน - ปภ. ส่ง KA.32 ขึ้นบินสำรวจ ลำเลียง ช่วยเหลือ

มท.3 ลงพื้นที่น่าน ติดตามแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย ด้าน ปภ. ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 พร้อม Guardian Team สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพื้นที่
วันนี้ (19 ส.ค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกองทัพบก ส่งเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย KA-32 พร้อม The Guardian Team มุ่งหน้าสู่จังหวัดน่าน โดยมีนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดี ปภ. ร่วมคณะ ซึ่งเมื่อเข้าถึงพื้นที่จะมีการสำรวจสภาพสถานการณ์ พื้นที่ การให้ความช่วยเหลือ และติดตามการสนับสนุนการส่งกำลังพลและทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อน ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว