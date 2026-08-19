"โสภณ-มงคล" ตรวจสภาห้องว่างไร้ประโยชน์เพียบ ดันศาลาแก้วจัดงาน ยิ้มเจื่อนไร้งบปรับปรุงหลังหมดประกัน-ปัดสายมู

"โสภณ" ควง "มงคล" เดินตรวจสภาฯ พบห้องว่างไร้ประโยชน์เพียบ จ่อ ปรับปรุงให้ใช้งานได้ ชี้ศาลาแก้ว ต้องใช้รับแขกบ้านแขกเมือง - จัดนิทรรศการ เป็นแลนด์มาร์ค ยิ้มเจื่อน รับยังไม่มีงบปรับปรุง หลังหมดประกัน จนต้องตัดต้นไม้เอง - ใช้จิตอาสาช่วย อ้าง ไม่ใช่สายมู แต่ถือการกระทำ
เมื่อวันที่ (19 ส.ค.) ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา พร้อมคณะเดินตรวจอาคารรัฐสภา หลังหมดประกัน ทำให้ภาระการซ่อมแซมและปรับปรุง จะตกมาอยู่ในความดูแลของรัฐสภา โดยนายโสภณได้เดินตรวจห้องที่ไม่ได้ใช้งาน จากนั้นเดินไปดูศาลาแก้ว ที่อยู่ด้านหน้าอาคาร ซึ่งยังไม่เคยมีการเปิดใช้งานแม้แต่ครั้งเดียว จนทำให้มีสภาพทรุดโทรม
นายโสภณ ให้สัมภาษณ์ว่า จากการที่เดินดูในครั้งนี้ มีส่วนที่ต้องปรับปรุงเยอะมาก โดยมีห้องว่างที่ไม่ได้งาน ซึ่งต้องมาดูว่าจะนำไปใช้งานอย่างไรให้มีประโยชน์ บางห้องตั้งแต่สร้างยังไม่เคยเปิดเข้าไปใช้เลย รวมถึงศาลาแก้วต้องดูว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ไม่ใช่สร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ แต่ต้องให้เกิดประโยชน์ประกอบกับศาลาแก้วสร้างโดยไม้ แล้วตากแดดแบบนี้ทำให้ดูแลยาก และยังมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะใช้ ฉะนั้นเราต้องมาศึกษาว่าเมื่อสร้างแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์ให้ได้จริงๆ
"เรากำลังทำสภานี้ให้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศ ฉะนั้นก็ต้องทำให้สมกับหน้าตา เพราะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ เราไปต่างประเทศก็จะมอง 2 อย่างคือทำเนียบและสภา ซึ่งสภาของเราที่ตั้งสวยมาก ติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีโครงสร้างพื้นฐานทั้ง รถไฟฟ้า ท่าเรือ ฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นแลนด์มาร์ค" นายโสภณกล่าว
เมื่อถามว่าหมดประกันแล้วจะใช้งบประมาณส่วนไหนมาปรับปรุง นายโสภณ กล่าวว่า ไม่มี กำลังคิดอยู่ เลยต้องอาศัยประธานขึ้นไปตัดต้นไม้เอง และพาข้าราชการ บิ๊กคลีนนิ่ง ทุกเดือน ซึ่งในยุคของตนถือว่าผู้บริหารมีหน้าที่แก้ไขปัญหา ถ้าเรามานั่งทับปัญหาอยู่มันก็ง่าย ถ้ามาแก้ปัญหามันก็ยาก นี่คือการแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และได้ใช้สภาอย่างที่ต้องการ
“อย่างศาลาแก้วเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้รับแขกบ้านแขกเมือง หรือเป็นที่จัดนิทรรศการเพื่อให้คนมาดู ถ้าสร้างแล้วไม่มีคนมาดูจะสร้างทำไม ซึ่งตอนนี้กำลังคิดปรับปรุงอยู่ ขอเวลาหน่อยเพราะจะให้เสร็จภายในวันเดียวคงไม่ได้ แต่เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก ไม่ใช่ผมมายกตัวเอง แต่ผมมาขันน็อตต่างๆ เยอะมาก”นายโสภณ กล่าว
นายโสภณ กล่าวต่อว่า รวมถึงการชักชวนหน่วยงานอื่นให้เข้ามาใช้พื้นที่ และนอกจากนี้ยังจะเปิดเป็นเนอสเซอรี่ให้ลูกข้าราชการเข้ามาใช้ได้หรือไม่ เรื่องเหล่านี้ต้องใช้เวลา ตนจึงได้พูดคุยกับผู้ว่ากทม.ว่าจะทำอย่างไร เพราะเรามีอาคาร ทางผู้ว่าฯ กทม. มีงบประมาณ ก็ให้มาดูแลเรื่องการศึกษาและคน
เมื่อถามว่าจะมีการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเช่าห้องจัดสัมมนา เพื่อหารายได้ให้กับสภาหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ต้องไปดูระเบียบว่าสามารถทำได้หรือไม่ ดีกว่าปล่อยให้โทรมไปตามกาลเวลา สภาจะได้คึกคัก โดยมีการเชิญชวนหน่วยงานราชการ เข้ามาใช้อยู่แล้ว และเราก็บริการสมาชิกไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ซึ่งมาจัดกิจกรรมทุกเสาร์ อาทิตย์ อยู่แล้ว นอกจากนั้นบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ตนคิดว่าจะให้จัดถนนคนเดิน โดยรอให้รถไฟฟ้าสร้างเสร็จก่อน แต่จะเสร็จทันในสมัยตนหรือไม่ ก็ขอให้ทุกคน ช่วยกันให้พวกตนอยู่นาน ๆ
“ผมถือเรื่องการกระทำ ไม่ใช่สายมู จะมาบอกว่า ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เจริญ ไม่ใช่”นายโสภณ กล่าว