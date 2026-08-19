อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยม ปฏิบัติการ “ลาดหลุมแก้ว บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล” คุมเข้มอาวุธปืน-ยาเสพติด

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ณ ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ภายใต้ปฏิบัติการ “ลาดหลุมแก้ว บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล” เพื่อบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความสงบเรียบร้อยและยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่
อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดอย่างจริงจัง ภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสร้างความสูญเสียและสะเทือนขวัญประชาชน จึงได้กำชับให้ทุกพื้นที่เร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ป้องกันไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครอง พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
สำหรับปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ได้บูรณาการกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. และ ชรบ. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และออกตรวจตราพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการตรวจค้นและปราบปรามอาวุธปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน และยาเสพติด ตลอดจนสกัดกั้นและป้องกันการก่ออาชญากรรม เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
อธิบดีกรมการปกครองได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. และ ชรบ. ที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้การ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด และพิชิตอันธพาล” เกิดผลเป็นรูปธรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้สั่งการให้ทุกอำเภอ เปิดปฏิบัติการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล” ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ คุมเข้มอาวุธปืน ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรม สอดคล้องกับข้อสั่งการและนโยบายของรัฐบาล หากพบการกระทำความผิด ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก “ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม” มุ่งให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความสำคัญกับพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นหลัก เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน