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“ธรรมนัส”มอบ “อนุดิษฐ์”เปิดแข่งขันกีฬาเปตอง ยกระดับมาตรฐานสากล พัฒนากีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศของประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม เป็นผู้แทนในการเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬาสวนกมลสปอร์ตคลับ เอฟบีที เขตหนองจอก กทม.

สำหรับ การแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2569 จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับบริษัท โรงงานฟุตบอลไทย ฯ ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2569

จุดประสงค์หลักเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน การเล่น การแข่งขัน และส่งเสริม กฎ กติกา การเล่นกีฬาเปตองภายในประเทศให้ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตามโครงการ "พัฒนากีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศของประเทศ"