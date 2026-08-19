“เจเศรษฐ์ – ปลัดป็อบ” ระดมเจ็ตสกี-เรือ-ฮ.ช่วยน้ำท่วมน่าน เตือนมวลน้ำถึง อ.เมืองพรุ่งนี้ สั่งเตรียมพร้อมสูงสุด ห้ามมีผู้เสียชีวิต

“เจเศรษฐ์”–“ปลัดอรรษิษฐ์” ระดมเจ็ตสกี–เรือ–เฮลิคอปเตอร์ช่วยน้ำท่วมน่าน เตือนมวลน้ำถึง อ.เมืองพรุ่งนี้ สั่งเตรียมพร้อมสูงสุด ย้ำ “ห้ามมีผู้เสียชีวิต”
.
วันนี้ (19 ส.ค. 69)นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากพื้นที่จังหวัดน่าน และการเตรียมความพร้อมบริหารสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ร่วมติดตามสถานการณ์กับ นายบรรจง ขุนเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่จังหวัดน่าน รวมถึงหัวหน้า ปภ. และเจ้าหน้าที่ ปภ. พื้นที่ภาคเหนือ
นายเจเศรษฐ์ ได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และปลัดอำเภอปัว ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ โดยกำชับเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง และบริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วน โดยขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือ แล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน จากนั้น ได้สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านเลิกประชุม แล้วลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อโดยทันที
หลังจากนั้น นายเจเศรษฐ์ได้สั่งการกรม ปภ. และหน่วย ปภ. ภาคเหนือตอนล่าง เร่งนำเรือเจ็ตสกี เรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วน พร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA32 ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่าน และให้ประสานทางหลวง ตำรวจ อาสาสมัครในพื้นที่ จัดรถนำทางยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วน โดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่ม โรงครัว เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์กำลังพล และหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติม ขอให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจัดส่งโดยด่วน และให้กรม ปภ. ติดตามสถานการณ์ 24 ชั่วโมง ถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องคาดว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม
ด้านนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการจังหวัดน่าน นำความห่วงใยและข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนี้ปฏิบัติราชการอยู่ต่างประเทศ โดยทำให้ประชาชนในศูนย์พักพิงใช้ชีวิตเหมือนอยู่บ้าน และดูแลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมกำชับทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเมินสถานการณ์ หากคาดว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นในจุดไหน ต้องรีบแจ้งเตือนประชาชนแล้วเร่งอพยพจากบ้านเรือนให้เร็วที่สุด "ห้ามมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้"
นายบรรจง ขุนเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รายงานว่า จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและฝนตกหนัก ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดน่าน 3 อำเภอ คือ ปัว แม่จริม และสันติสุข โดยเฉพาะอำเภอปัว กระทบ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลปัว ตำบลศิลาแลง ตำบลวรนคร ตำบลศิลาเพชร (บางส่วน) ตำบลแยง (บางส่วน) ตำบลอวล และตำบลสถาน รวม 9 ตำบล 35 หมู่บ้าน 8,000 ครัวเรือน ประชาชนประมาณ 16,000 คน ถนนขาด 5 เส้นทาง มีศูนย์อพยพเบื้องต้น 10 จุด อาทิ หอประชุมอำเภอปัว โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร อบต.ศิลาเพชร หอประชุมเทศบาลตำบลปัว วัดป่าเหมือน ทต.ศิลาแรง โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 6. อบต.วรนคร โรงเรียนบ้านเสี้ยว อบต.ไชยวัฒนา ที่ว่าการ อบต.ภูคา โรงเรียนมัธยมเมืองแงง ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวเมือง โดยขณะนี้มีหน่วยทหาร และหน่วยปภ. กองร้อย อส.จ.น่านที่ 1 มูลนิธิสว่าง มูลนิธิเพชรเกษม กระจายกำลังไปยังพื้นที่ที่ขอรับความช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่ติดในบ้าน ตอนนี้หน่วยทหารกำลังระดมพื้นที่เข้าช่วยเหลือ โดยเฉพาะพื้นที่บ้านร้อง มีกำลังพลประมาณ 70-80 นาย คาดว่าจะอพยพประชาชนออกได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง
"วันพรุ่งนี้ น้ำจะไหลไป อ.ท่าวังผา และ อ.เมืองน่าน และในวันรุ่งขึ้น (21 ส.ค. 69) จะไหลไปที่ อ.เวียงสา โดยในห้วงวันพฤหัสและวันศุกร์นี้ (20-21 ส.ค. 69) อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา ต้องเฝ้าระวังสูงสุด โดยเทศบาลในพื้นที่ แจ้งเตือนประชาชนได้ยกของขึ้นที่สูง เตรียมความพร้อมแล้ว"
ด้านสมาคมเจ็ทสกีแห่งประเทศไทยได้ส่งกำลังคนนักกีฬาเจ็ทสกี และเรือเจ็ทสกี รวม 8 ลำ โดยมี คุณเปิ้ลนาคร เป็นผู้บัญชาการ ซึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ในตอนนี้