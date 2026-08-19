“ศบภ.มทบ.38” ส่งทหารพราน 32 ลุยช่วยชาวปัว ขนของหนีน้ำท่วมฉับพลัน เตรียมศูนย์อพยพรับมือฝนหนัก

“ศบภ.มทบ.38” ระดมทหารพราน 32 เข้าช่วยชาวบ้าน อ.ปัว จ.น่าน หลังฝนถล่มเกิดน้ำท่วมฉับพลัน เร่งขนทรัพย์สิน-สัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง พร้อมเตรียมศูนย์อพยพ เฝ้าระวังตลอด 24 ชม. หลังยังเสี่ยงฝนหนักต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เวลา 05.50 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 38 (ศบภ.มทบ.38) ส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกรมทหารพรานที่ 32 (กรม ทพ.32) เข้าช่วยเหลือประชาชนบ้านฝาย ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลายจุด
กำลังพลเร่งช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของ ทรัพย์สิน และสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่พื้นที่สูง เพื่อลดความเสียหายและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก
พล.ต.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และผู้อำนวยการ ศบภ.มทบ.38 เปิดเผยว่า ล่าสุดระดับน้ำในพื้นที่ อ.ปัว เริ่มทรงตัวและทยอยลดลง แต่จากรายงานสภาพอากาศยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ จึงยังไม่สามารถวางใจได้
ศบภ.มทบ.38 จึงจัดกำลังเข้าพื้นที่บ้านร้อง เตรียมพร้อมทยอยอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปยังศูนย์อพยพชั่วคราว หากสถานการณ์มีความเสี่ยง พร้อมกำชับกำลังพลเฝ้าระวังและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ทั้งนี้ การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายกองทัพบกในการใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติอย่างทันท่วงที โดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหารในพื้นที่ หรือ ศบภ.มทบ.38 ได้ตลอดเวลา