’แรมโบ้‘ ยันลาออกจากที่ปรึกษาประธานกรรมการ AURELIAN GROUP หลัง "ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม" เซ็นแต่งตั้ง อ้างเหตุสุขภาพ

“เสกสกล อัตถาวงศ์” ยืนยันลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการ AURELIAN GROUP แล้ว มีผลตั้งแต่ 18 ส.ค. 2569 ระบุเหตุผลด้านสุขภาพ ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และต้องการกลับไปพักที่บ้าน จ.นครราชสีมา
วันที่ 19 สิงหาคม 2569 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ “แรมโบ้อีสาน” อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ออเรเลียน กรุ๊ป จำกัด (AURELIAN GROUP) ว่า ขณะนี้ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2569
ก่อนหน้านี้ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ประธานกรรมการ บริษัท ออเรเลียน กรุ๊ป จำกัด ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายเสกสกลให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม นายเสกสกลระบุว่า ภายหลังการแต่งตั้งได้ตัดสินใจขอลาออก โดยให้เหตุผลเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และเกรงว่าจะไม่สามารถทุ่มเทเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ
นายเสกสกลระบุด้วยว่า ได้แจ้งและหารือเรื่องดังกล่าวกับ ดร.ณัฐวุฒิ พร้อมแจ้งความประสงค์ที่จะกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประธานกรรมการบริษัทได้รับทราบเรื่องแล้ว
ทั้งนี้ ตามหนังสือลาออกที่นายเสกสกลลงนาม ระบุถึงความประสงค์ขอลาออกและขอสละการเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ออเรเลียน กรุ๊ป จำกัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป.