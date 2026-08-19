เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ TH-AI Passport รัฐช่วยจ่ายตามการใช้งานจริง

“TH-AI Passport” เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ววันนี้ 19 สิงหาคม พร้อมย้ำใช้ระบบ Pay Per Active User รัฐจ่ายตามการใช้งานจริง
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดให้ประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ TH-AI Passport (ทีเอช-เอไอ พาสปอร์ต) ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัคร ยืนยันตัวตน และสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AiPASS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการ ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 สิงหาคม 2569
โครงการ TH-AI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด 5 ล้านคน ครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ โดยมุ่งเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI สามารถเข้าถึงเครื่องมือ ทดลองใช้งาน และพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นลำดับ แม้ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อน โดยแนวทางดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้พื้นฐานการใช้ AI ทำความเข้าใจคุณสมบัติของแต่ละโมเดล และเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การทำงาน และการประกอบธุรกิจ อันเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI (AI Literacy) ควบคู่กับการส่งเสริมการนำ AI มาใช้งานจริง (AI Adoption) ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยแพลตฟอร์ม AiPASS ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า 14 ราย รวมมากกว่า 30 โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว อาทิ GPT 5.6, Claude Opus 5, Gemini 3.1 Pro, Grok 4.3, Sonar Deep Research, GPT Image 2, Nano Banana Pro, Seedance 2.0, Lyria 3 Pro และ Pathumma LLM ของไทย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โมเดลให้เหมาะกับงานได้อย่างหลากหลายสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนและการใช้งานโดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล Call Center โทร. (02) 021-0300 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ de.aipass.net