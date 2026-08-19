“อธิบดีกรมการปกครอง” สั่งด่วน เปิดปฏิบัติการปราบยาเสพติด–อาวุธปืน–สิ่งผิดกฎหมาย ยกระดับเข้มตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้(19 ส.ค.)นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศ กำชับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ คุมเข้มอาวุธปืน ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับข้อสั่งการและนโยบายของรัฐบาล
สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ ให้ขับเคลื่อนปฏิบัติการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล” ในช่วงเดือนสิงหาคม–กันยายน 2569 อย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
ทั้งนี้ ให้จัด ชุดตรวจและชุดลาดตระเวนลงพื้นที่เป็นประจำทุกวัน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่เหตุรุนแรงหรืออาชญากรรม โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการควบคุมและป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับ อาวุธปืนทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่
หากพบการกระทำความผิด ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก “ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม” มุ่งให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความสำคัญกับพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นหลัก เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง
อธิบดีกรมการปกครองยังได้กำชับให้จังหวัดติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้รายงานเหตุการณ์สำคัญผ่านกลุ่มไลน์ “เหตุการณ์สำคัญภาคเหนือ เหตุการณ์สำคัญภาคกลาง เหตุการณ์สำคัญภาคอีสาน หรือเหตุการณ์สำคัญภาคใต้” ตามแต่กรณี เป็นประจำทุกวัน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม