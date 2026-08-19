"ศุภมาส" ปิดดีลอสังหาฯ สั่ง สคบ. ทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า 8 ล้านบาท ลั่นห้องชุดชำรุด กู้ไม่ผ่าน ต้องได้เงินคืน

วันนี้ (19 ส.ค.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยผลการไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ข้อยุติ โดยมีนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรี และนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. ร่วมติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่รับเรื่องจนถึงวันที่ผู้บริโภคได้รับเงินคืน
การดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ห่วงใยภาระของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของคนทั้งชีวิต และกำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลความเป็นธรรมในสัญญาให้เข้มข้นขึ้น นางสาวศุภมาสจึงกำหนดให้เรื่องร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มเรื่องที่ต้องเร่งรัดเป็นการเฉพาะ และสั่งการให้ สคบ. เรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็ว เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานาน
สำหรับผลการไกล่เกลี่ย สคบ. ดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว 3 ราย ครอบคลุมห้องชุดรวม 5 ห้อง ผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า 8 ล้านบาท แบ่งเป็นกรณีแรก ผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนคร จำนวน 2 ห้อง เมื่อเข้าตรวจรับพบความชำรุดหลายรายการ ทั้งน้ำรั่ว เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน และผนังมีรอยร้าว จึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืน ผลการไกล่เกลี่ยบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน 7,765,380 บาท กรณีที่สอง ผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อ ผลการไกล่เกลี่ยบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาท และกรณีที่สาม ผู้ร้องรับโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านพระราม 4 จำนวน 2 ห้อง และไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกัน ผลการไกล่เกลี่ยบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน 245,023 บาท
"การซื้อคอนโดสักห้องหนึ่ง คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดของคนคนหนึ่ง หลายคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อวันนี้ ดิฉันจึงไม่ยอมให้ผู้บริโภคต้องแบกความเสียหายอยู่ฝ่ายเดียว ห้องชำรุดไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ ต้องแก้ไขหรือคืนเงิน กู้ไม่ผ่านผู้บริโภคก็ต้องได้เงินคืนตามสิทธิ ดิฉันสั่งการ สคบ. ชัดเจนว่าเรื่องแบบนี้ต้องจบให้เร็ว เพราะเงินก้อนนี้คืออนาคตของทั้งครอบครัว" นางสาวศุภมาส กล่าว
นางสาวศุภมาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้มอบหมายให้ สคบ. เร่งรัดเรื่องร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุด พร้อมกำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหลักๆ คือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายห้องชุดที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2567 หากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้ผู้บริโภคเกินสมควร ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที ขณะที่นายรณรงค์ เลขาธิการ สคบ. ระบุว่า กระบวนการไกล่เกลี่ยของ สคบ. ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมแนะนำให้ผู้บริโภคเก็บหลักฐานการชำระเงิน สัญญา ใบเสร็จ และภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้ครบ เพราะเป็นเอกสารสำคัญที่ทำให้การเจรจาได้ข้อยุติเร็วขึ้น
"ดิฉันอยากบอกพี่น้องประชาชนว่า ถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของตามที่ตกลง หรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ อย่าเก็บไว้คนเดียว ทุกเรื่องที่ท่านร้องเข้ามาคือข้อมูลที่ทำให้ สคบ. ทำงานได้ตรงจุดขึ้น ร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด ดิฉันยืนยันว่า สคบ. จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคเสมอ"