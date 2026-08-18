สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดงานแถลงผลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ)
Thailand Census for All: ก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ ด้วยข้อมูลสำมะโนประชากร ร่วมฝ่าวิกฤตความท้าทายเมื่อสูงวัยล้นเมืองเหนือ แล้วเราจะอยู่อย่างไร?
นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิด งานแถลงผลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) ภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All: ก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ ด้วยข้อมูลสำมะโนประชากร ดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) หน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมด้วย นายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ข้าราชการ นักวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น ณ โรงแรมดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
งานแถลงผลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 พร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรและที่อยู่อาศัยของประชากร ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์กำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนา และการตัดสินใจเชิงหลักฐาน อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า “สำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ซึ่งนับเป็นการจัดทำสำมะโนประชากรครั้งที่ 12 และสำมะโนเคหะครั้งที่ 6 ของประเทศไทย โดยการจัดงานแถลงผลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดข้อมูลสำคัญด้านประชากรและที่อยู่อาศัยแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ตลอดจนส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนา การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารจัดการบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่”
“การจัดงานในระดับภูมิภาคยังสะท้อนความมุ่งมั่นของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการสร้างการรับรู้และขยายผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำมะโนฯ สู่ทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-based Decision Making) อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งนี้การจัดงานแถลงผลฯ ในระดับภูมิภาค จะเกิดขึ้นในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำดับ และจบด้วยงานแถลงผลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 และประชุมวิชาการสถิติ ที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะในภาพรวมของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พร้อมการรวมนักวิชาการด้านสถิติและผู้เกี่ยวข้องกว่า 400 คน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ในลำดับถัดไป”
นายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “"ผลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ช่วยสะท้อนให้เราเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของภาคเหนือได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะโครงสร้างประชากรที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ หลายจังหวัดในภาคเหนือมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงที่สุดของประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญที่ภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับทั้งด้านสวัสดิการ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว ข้อมูลเหล่านี้ยังสะท้อนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง ผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันเองในครัวเรือน หรือครัวเรือนข้ามรุ่นที่ผู้สูงอายุต้องทำหน้าที่ดูแลหลาน ขณะที่คนวัยแรงงานย้ายออกไปศึกษาหรือประกอบอาชีพในเมืองใหญ่ ซึ่งล้วนเป็นความท้าทายที่ส่งผลต่อโครงสร้าง
ครอบครัว ชุมชน และเศรษฐกิจท้องถิ่น สิ่งสำคัญคือ ข้อมูลสถิติไม่ได้มีคุณค่าเพียงบอกว่าปัญหาอยู่ที่ใด แต่ยังช่วยให้เรามองเห็นแนวทางแก้ไขและเตรียมความพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระบบดูแลผู้สูงอายุ การจัดบริการสาธารณสุข การพัฒนากำลังคน การบริหารจัดการพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรลดลง หรือการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่อยู่อาศัยจริงในแต่ละพื้นที่”
“จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมั่นว่าการพัฒนาที่ดีต้องเริ่มจากข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถกำหนดนโยบาย ตัดสินใจ และออกแบบการพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเชียงใหม่และภาคเหนือในอนาคต”
ภายในงานแถลงผลฯ ครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย “การแถลงผลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568“Thailand Digital Census for All” โดย นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยการแถลงข้อมูลสถิติที่น่าสนใจโดยเฉพาะของภาคเหนือผ่านการบรรยาย “ปลดล็อกภาคเหนือ: 6 ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดย นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ และการเสวนาโดยตัวแทนภาคเอกชนในหัวข้อ “Silver Economy ภาคเหนือ – จากความท้าทายสู่โอกาส” โดย ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการข้อมูล) และผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,คุณกฤษฏิภาชย์ ทองคำคูณ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท กรีนแคปปิตอล จำกัด และคุณปรเมษฐ์ บันสิทธิ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต้นไม้สีเขียว และ CEO บริษัท พีพีเอส ยูทิลิตี้ จำกัด ร่วมเสวนา ชวนก้าวข้ามความท้าทาย เปลี่ยนวิกฤติประชาชนให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ พลิกสู่ Silver Economy และต่อด้วยเสนาโดยตัวแทนจากภาครัฐในหัวข้อ “ภาคเหนือสูงวัยที่สุดในไทย แล้วเราจะอยู่กันอย่างไร” โดย นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และนายสาคร ไชยอำมาตย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวนงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ มาร่วมตอกย้ำความท้าทาย พร้อมฉายภาพอนาคตของภาคเหนือ
เตรียมพบกับ งานแถลงผลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 ส่วนภูมิภาคอื่น ดังนี้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2569 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- ภาคใต้ วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
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