“เจเศรษฐ์” รุดลงพื้นที่ติดตามกรณีเหตุผู้เสียชีวิตขณะเข้าใช้สนามยิงปืนบางบัวทอง พร้อมสั่งการปิดสนามเพื่อตรวจสอบ 30 วัน

วันนี้ (18 ส.ค.)นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามเหตุกรณีบุคคลเสียชีวิตขณะเข้าใช้สนามยิงปืน ณ สนามกีฬายิงปืนบางบัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการนนทบุรี พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบางบัวทอง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
นายเจเศรษฐ์ เผยว่า ตนได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตขณะเข้าใช้สนามยิงปืนบางบัวทอง จึงได้ลงตรวจสอบมาตรการของสนาม ทั้งใบอนุญาตในการขอเปิดเป็นสนามยิงปืน อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ ซึ่งพบว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทั้งหมด โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะตรวจสอบแบบเข้มข้นอีกครั้ง ทั้งนี้ ระเบียบการใช้สนามยิงปืนแต่ละแห่งจะมีระเบียบเฉพาะของแต่ละสนาม โดยหลังจากนี้ จะต้องมีการระบุถึงระเบียบข้อบังคับการใช้สนามยิงปืนในร่างกฎหมาย (ร่างพระราชกำหนดเกี่ยวกับสนามยิงปืน) ที่รัฐบาลกำลังยกร่างในขณะนี้ เพื่อเพิ่มมาตรการในการใช้สนามยิงปืนให้รัดกุมมากขึ้น
สำหรับ (ร่าง) พระราชกำหนดเกี่ยวกับสนามยิงปืน พ.ศ....... ที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการยกร่าง จะครอบคลุมทั้งสนามยิงปืนของรัฐและเอกชน ร่างระเบียบการใช้สนาม มาตรการการใช้สนาม และผู้ควบคุมการใช้สนาม โดยร่วมกับฝ่ายปกครองในการควบคุมอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย และเร่งนำอาวุธปืนผิดกฎหมาย (ปืนเถื่อน) ให้หมดไปจากประเทศไทย เพื่อประชาชนปลอดภัยจากอาวุธปืน ทั้งนี้ในเบื้องต้น “ได้สั่งการให้ปิดสนามยิงปืนดังกล่าวเป็นเวลา 30 วัน”