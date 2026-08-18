Bio Energy หรือ บุรีรัมย์คอนเนกชัน ส่ง“ฉันทานนท์”ขึ้นนั่งปลัดพลังงาน

หลังที่ประชุม ครม.มีมติตั้ง “ฉันทานนท์ วรรณเขจร” เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน โผล่พรวดมาแบบเหนือความคาดหมาย ทำให้มีคำถามตามมาว่า…เขาเป็นใคร?...อยู่สายไหน?
“ฉันทานนท์” ลูกหม้อกระทรวงเกษตรฯ เคยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ก่อนถูกย้ายเข้าทำเนียบฯ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
การที่ผู้บริหารระดับสูงถูกย้ายจากกระทรวงต้นสังกัด เข้าทำเนียบฯ ถือว่าชีวิตราชการช่วงนั้นอาจไม่สวยนัก
ดังนั้น การได้ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน จึงถูกมองว่าน่าจะมีเส้นสายทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะกับ “เนวิน ชิดชอบ” ผู้มีบารมีเหนือรัฐบาล
แล้วก็พบว่า “ฉันทานนท์” เคยอยู่ในทีมข้าราชการยุคใหม่ ที่ “เนวิน ชิดชอบ” ตั้งขึ้น เมื่อครั้งที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในรัฐบาล “ทักษิณ ชินวัตร” หลังจากนั้นเขาก็เติบโตในสายกระทรวงเกษตรฯ มาโดยตลอด
ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ “ฉันทานนท์” ทำให้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับ “เนวิน” ผู้ไม่เคยทิ้งการเมือง
ในช่วงที่พรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาล “อนุทิน 1” ว่ากันว่า “ฉันทานนท์” ก็อยู่ในคณะกรรมการร่างนโยบายของรัฐบาลและยังมีชื่อเป็นแคนดิเดต รมว.พาณิชย์
เพียงแต่วันนั้นรัฐบาลต้องการสร้างภาพ เอามืออาชีพมาบริหาร “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” เลยได้เป็น รมว.พาณิชย์
เมื่อถูกขุดว่า ที่แท้ “ฉันทานนท์” ก็เป็นคนของ “เนวิน” นี่เอง
ทำให้ “อนุทิน ชาญวีรกูล” รีบชี้แจงข้ามทวีป มาว่าการตั้งปลัดพลังงานครั้งนี้ ยึดเรื่อง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของตัวบุคคล เป็นหลัก
เพราะรัฐบาลกำลังมีแผนปรับโครงสร้างพลังงาน เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้า และพลังงานฟอสซิล หันไปผลักดัน Bio Energy หรือ “พลังงานชีวภาพ” มาทดแทน
จึงต้องการคนที่มีความรู้ด้านพลังงาน และการผลิตภาคเกษตร
ปลัดกระทรวงพลังงาน ต้องเป็นคนที่เข้าใจต้นทางวัตถุดิบการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ปาล์ม อ้อย มันสำปะหลัง ซี่งเป็นพืชพลังงาน เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานชีวภาพในประเทศ
อีกทั้งในระยะต่อไป อุตสาหกรรมการบิน จะมีความต้องการ Bio Jet เพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานลดคาร์บอนโลก ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบชีวภาพ
แนวทางที่จะปรับโครงสร้างด้านพลังงานนี้ นอกจากจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศด้วย
ฟังคำชี้แจงของ “อนุทิน” ก็ดูเป็นเหตุ เป็นผลดี เสียแต่ว่า ระยะหลังมานี้ ไม่ว่า “อนุทิน” จะพูดอะไร มักไม่มีคนเชื่อ เพราะเขาถูก “กาหัว” ไปแล้วว่า เป็นบุคคลล้มละลายในด้านความน่าเชื่อถือ!
“ฉันทานนท์” มาเพราะตอบโจทย์แผนพลังงาน หรือ ตอบโจทย์การเมือง ก็ลองไปคิดกันเอาเอง!