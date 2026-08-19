“ณัฐพล” เข้ากรุ! ฐานแข็งข้อฝ่ายการเมือง!?

ที่ประชุมครม.วันที่ 18 ส.ค. มีวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงาน เพียงกระทรวงเดียว ไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
คนที่ได้เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ คือ “ฉันทานนท์ วรรณเขจร” ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไม่ใช่ “ณัฐพล รังสิตพล” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีข่าวว่าจะเหาะข้ามกระทรวง มานั่งเก้าอี้ตัวนี้
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้ง “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” รมว.พลังงาน และ “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.อุตสาหกรรม ยังให้สัมภาษณ์เห็นพ้องต้องกันว่า “ณัฐพล” จะมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน ...เหมาะสมอย่างนั้น ...เก่งอย่างนี้
แต่เกิดผิดพลาดทางเทคนิค เพราะความสำคัญผิดของ “ณัฐพล” ที่คิดว่าตัวเอง “เก๋า” เลยเผลอไปงัดข้อกับฝ่ายการเมืองเข้าให้...เลยเห็นผลทันใด!
ตามรายงานข่าวบอกว่า“ณัฐพล”ได้รับการเสนอชื่อเป็นปลัดฯพลังงาน จริงๆ มีวาระเข้าครม.ไปแล้ว แต่ “ณัฐพล” ไม่ยอมลงนามเสนอชื่อ “ภาสกร ชัยรัตน์” รองปลัดอุตสาหกรรม ขึ้นเป็นปลัดอุตสาหกรรมคนใหม่ ตามที่ฝ่ายการเมืองเคาะมา
เพราะ“ณัฐพล” ต้องการให้ “ณัฏฐิยา เนตยสุภา” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คนของตัวเองขึ้นมาแทน
เมื่อยังตกลงกันไม่ได้ “ณัฐพล” จึงตีมึน ไม่ยอมเซ็นรับรอง “ภาสกร”
เมื่อปลัดฯ ไม่ลงนาม ทางเลขาธิการ ครม.ก็ทักท้วงว่า อาจมีปัญหาข้อกฎหมายได้ เพราะโดยธรรมเนียมปฏิบัติ ก่อนที่ปลัดฯจะลุกจากเก้าอี้ ต้องลงนามเสนอชื่อปลัดฯ คนใหม่ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.
แต่ “ปกรณ์ นิลประพันธ์” รองนายกฯ ด้านกฎหมาย บอกว่าไม่จำเป็นต้องให้ปลัดฯ ลงนามเสนอ เพราะเป็นแค่แนวปฏิบัติเท่านั้น ไม่ใช่ข้อกฎหมายที่ระบุให้ทำ
ส่วน“อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร เห็นว่าเมื่อไม่มั่นใจว่าจะผิด หรือไม่ ก็อย่าเสี่ยงดีกว่า ให้ถอนเรื่องออกไปก่อน ทั้งเรื่องตั้งปลัดฯพลังงาน และปลัดฯอุตสาหกรรม กลับไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อน
วันนี้ “ณัฐพล” จึงไม่ได้เป็นปลัดฯพลังงาน ทั้งที่ชื่อเข้าครม.ไปแล้วแท้ๆ !
ก่อนการประชุมครม.วันนี้ (18 ส.ค.) “วราวุธ” บอกว่า ที่ยังไม่เสนอชื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่เข้า ครม. เพราะต้องรอคุยกับนายกฯก่อน ตอนนี้นายกฯ ไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กลับมาคงได้คุยกัน กระทรวงนี้มีคนเก่งๆ เยอะ ไม่ต้องห่วง
สำหรับ “ณัฐพล” เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาแล้ว 4 ปี และยังเหลืออายุราชการอีก 4 ปี
ตามกฎหมายแล้ว ข้าราชการระดับสูงจะอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี จากนั้นต้องย้ายไป หากเป็นกรณีพิเศษที่จะให้บุคคลนั้นอยู่ต่อ ทางรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม. เพื่อขอต่ออายุ ได้ครั้งละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง
ถามว่าถ้า “ณัฐพล” ขอต่ออายุราชการ เพื่ออยู่ที่เดิมอีก 1 ปี จะโอเคหรือไม่... “วราวุธ” ตอบว่า ท่านเป็นคนเก่ง เมื่ออยู่ครบ 4 ปีแล้ว ก็อยากให้ท่านได้ไปเติบโต
แล้วจะไปเติบโตที่ไหนล่ะ...เพราะปลัดกระทรวงพลังงาน ก็ถูกคนอื่นคว้าไปแล้ว!
ว่ากันว่า คนที่แข็งข้อกับฝ่ายการเมือง ส่วนใหญ่มักจะได้ไปอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล… “ณัฐพล” ก็คงไม่แคล้ว?!
ถ้าเป็นเมื่อก่อน เขาว่าส่งไป “นั่งตบยุง”… แต่เดี๋ยวนี้ ที่ทำเนียบฯ ไม่ค่อยมียุงแล้ว มีแต่ “ตัวเงินตัวทอง” ชุกชุม ก็ไปเป็นคนเลี้ยงตัวเงินตัวทองละกัน!