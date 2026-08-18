“อนุทิน” แจงตั้ง “ฉันทานนท์” นั่งปลัดพลังงาน ตอบโจทย์ Bio Energy

‘อนุทิน’ แจงตั้ง ‘ฉันทานนท์’ นั่งปลัดพลังงาน เลือกจากความสามารถ เน้นคนเข้าใจเกษตร-พลังงาน ตอบโจทย์ Bio Energy ลดนำเข้าน้ำมัน เพิ่มรายได้เกษตรกร
วันที่ 18 ส.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดเผยถึงกรณี ครม. มีมติแต่งตั้ง นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน ว่า การพิจารณาครั้งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของตัวบุคคลเป็นหลัก เพื่อให้ฝ่ายประจำเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายพลังงานระยะใหม่ของรัฐบาลให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างพลังงานไทย เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้า และพลังงานฟอสซิล โดยเฉพาะการผลักดัน Bio Energy หรือ พลังงานชีวภาพ ซึ่งเป็นแนวทางที่ต้องเชื่อมความรู้ด้านพลังงาน เข้ากับระบบการผลิตภาคเกษตร
“โจทย์ของกระทรวงพลังงานวันนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ หรือกองทุนพลังงานเท่านั้น แต่ต้องทำงานเชื่อมเกษตร อุตสาหกรรม การบิน สิ่งแวดล้อม และรายได้ของประชาชน การได้ผู้บริหารระดับปลัดฯ ที่เข้าใจต้นทางวัตถุดิบเกษตร จึงเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับทิศทางประเทศและนโยบายของรัฐบาล”
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า นายฉันทานนท์ มาจากกระทรวงเกษตรฯ มีพื้นฐานด้านระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ ห่วงโซ่สินค้าเกษตร และกลไกตลาด ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลักดันพืชเกษตร เช่น ปาล์ม อ้อย และมันสำปะหลัง ให้ยกระดับเป็นพืชพลังงาน รองรับความต้องการใช้พลังงานชีวภาพในประเทศ
หากประเทศไทยเพิ่มการใช้ Bio Energy ได้มากขึ้น จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมัน ลดรายจ่าย และลดการขาดดุลด้านพลังงาน ขณะเดียวกันยังเพิ่มความต้องการซื้อวัตถุดิบเกษตรในประเทศ ทำให้พืชพลังงานมีตลาดรองรับต่อเนื่อง และมีโอกาสช่วยยกระดับราคาผลผลิตของเกษตรกรด้วย
ในช่วงวิกฤตราคาน้ำมันที่ผ่านมา ไบโอดีเซล เป็นตัวอย่างสำคัญของการใช้พลังงานชีวภาพเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้า ขณะที่ระยะต่อไป อุตสาหกรรมการบินจะมีความต้องการ Bio Jet เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานลดคาร์บอนโลก ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบชีวภาพจำนวนมาก ดังนั้น การแต่งตั้งครั้งนี้จึงเป็นการวางคนให้เหมาะกับงาน ไม่ใช่เรื่องการเมือง เพราะกระทรวงพลังงานยุคใหม่ ต้องการผู้บริหารที่เข้าใจทั้งภารกิจปกติ และโจทย์ใหม่ของรัฐบาลที่ต้องเชื่อมพลังงานสะอาดกับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และรายได้ของประชาชน
“ทั้งปัจจุบัน และอนาคต พลังงานไม่ได้เริ่มต้นเฉพาะโรงกลั่น หรือโรงไฟฟ้า แต่เริ่มจากไร่นา สวนปาล์ม ไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลัง หากออกแบบนโยบายถูกทาง จะลดนำเข้าน้ำมัน สร้างรายได้ให้เกษตรกร และเพิ่มความมั่นคงพลังงานให้ประเทศ” นายอนุทิน กล่าว