กมธ.งบฯ 70 จี้ กทม.เคลียร์สายสีเขียว ดักอย่าซื้อคืนเอื้อนายทุน “ชัชชาติ” ยันไร้แผน-แม้เกิดก็ไม่เกี่ยวล้างคดี

กมธ.งบฯ 70 จี้ กทม.เคลียร์ปมรถไฟฟ้าสายสีเขียว ดักคออย่าซื้อคืนเอื้อนายทุน เหตุสัมปทานใกล้หมดปี 2572 ด้าน “ชัชชาติ” ยันไม่มีแผนซื้อคืน ชี้ แม้เกิดขึ้นก็ไม่เกี่ยวล้างคดีใน ป.ป.ช. ย้ำ คดีต้องเดินหน้าถึงที่สุด
วันนี้ (18 ส.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สส.ร้อยเอ็ด พรรคภูมิใจไทย รองประธาน กมธ. เป็นประธาน ได้พิจารณาคำของบประมาณของกรุงเทพมหานคร (กทม.) วงเงิน 28,953 ล้านบาท และเมืองพัทยา 2,300 ล้านบาท
ที่ประชุมสอบถามหลายประเด็น ทั้งการป้องกันน้ำท่วม การจราจร และระบบรถไฟฟ้า โดย นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร กมธ.จากพรรคประชาชน ตั้งข้อสังเกตว่า โครงการป้องกันน้ำท่วมของ กทม.มีจำนวนมาก แต่หลายโครงการล่าช้าและมีรูปแบบซ้ำกัน เช่น โครงการอุโมงค์ระบายน้ำ
ขณะที่ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะ กมธ. สอบถามถึงนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสาย ว่า เป็นข้อสรุปร่วมกันของทุกหน่วยงานแล้วหรือไม่ รวมถึงระบบรอยต่อข้ามสาย และความพร้อมรองรับ พ.ร.บ.ตั๋วร่วม ที่จะเริ่มดำเนินการวันที่ 1 ม.ค. 2570
นายสุรเชษฐ์ ยังถามถึงกระแสการซื้อคืนรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากเอกชน ว่า กทม.ยังมีแนวทางดังกล่าวหรือไม่ หากจะซื้อคืนจะใช้ราคาเท่าใด และมีเหตุผลใดรองรับ เนื่องจากสัมปทานจะสิ้นสุดในปี 2572 พร้อมเตือนว่าไม่ต้องการให้ กทม.ถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้เอกชน เพราะเมื่อสัมปทานใกล้หมดก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไป “อุ้ม” ใคร
ด้าน นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะ กมธ. ฝาก กทม.และเมืองพัทยา เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยในสถานบันเทิง หลังที่ผ่านมา เกิดเหตุแล้วมักแก้ปัญหาแบบ “ไฟไหม้ฟาง” พร้อมเสนอให้สถานบันเทิงทุกแห่งทำประกันภัยสำหรับผู้ใช้บริการ เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่า นโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 17-45 บาท หากทำได้ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่เป็นนโยบายของรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องที่ กทม.กำหนด เนื่องจาก กทม.ดูแลเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทอง
ส่วนประเด็นซื้อคืนรถไฟฟ้าสายสีเขียว นายชัชชาติ ยืนยันว่า “ไม่มีการซื้อคืน” โดยที่ผ่านมา ครม.มีเพียงมติให้ กทม.โอนหนี้สินรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดูแล ซึ่งยังต้องหารือรายละเอียดกับ รฟม.ว่าจะดำเนินการตามมติ ครม.อย่างไรต่อไป
“ยืนยันว่า แม้จะมีการซื้อคืนรถไฟฟ้าสายสีเขียว ก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการล้างคดีเรื่องโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ใน ป.ป.ช. เรื่องคดีความต้องดำเนินการให้ถึงที่สุด” นายชัชชาติ กล่าว