"เท้ง" ขึ้นท้ายกระบะสำรวจกลิ่นนิคมอุตสาหกรรม 304–บุยายใบ หลังชาวบ้านร้องกลัวผู้มีอิทธิพล ชม "สส.แจ้" แก้ปัญหา

หน.พรรคส้ม โดดขึ้นท้ายกระบะสำรวจกลิ่นนิคมอุตสาหกรรม 304–บุยายใบ หลังชาวบ้านร้องกลัวกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ชมเปราะ ‘สส.แจ้’ ช่วยแก้ปัญหา แต่หลังหมดสมัยก็ทรมานต่อ
วันนี้ (18ส.ค.) เวลา 14.40 น. นายณัฐพงษ์ และคณะ เดินทางมายังบริเวณนิคมอุตสาหกรรม 304–บุยายใบ จ.ปราจีนบุรี เพื่อลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับกลิ่น มลพิษ และผลกระทบจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
โดยช่วงหนึ่งมีชาวบ้านสะท้อนปัญหา ว่า ปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวันมีเยอะโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น โดยแบ่งออกเป็น 5 กลิ่น ได้แก่ 1.กลิ่นจากเอเทอร์นอล ซึ่งเป็นกลิ่นที่รุนแรงเมื่อดมไปมากๆ จะทำให้เกิดอาการมึน วิงเวียนศีรษะ 2.กลิ่นเหม็นเน่า 3.กลิ่นเปรี้ยว รวมถึงหากอยู่ใต้ลมก็จะมีฝุ่นออกมา 4.กลิ่นขยะที่ถูกหมักหมมมานาน และ 5.กลิ่นธรรมชาติที่ตอนนี้ไม่ค่อยมี ซึ่งเป็น 5 กลิ่นที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบในชีวิตประจำวัน แต่ที่ชาวบ้านไม่ออกมาต่อต้านและไม่กล้าออกมาเรียกร้องเพราะกลัว ซึ่งก่อนหน้านี้กว่าที่จะได้รับการเยียวยาจากโรงงาน ก็มีการประท้วงอยู่หลายรอบ รวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติกว่าหมื่นคนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน
“นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา อดีตสส.ปราจีนบุรี พรรคก้าวไกล ในขณะนั้น เคยลงมาช่วยเหลือพวกเรา ซึ่งเราดีใจมาก เข้าไปแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ขณะนี้เมื่อหมดวาระิก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก ตอนนั้นเขาเข้าไปในโรงงานเพื่อคุยกับผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแก้ปัญหา แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วพวกเราต้องทรมานกันต่อไป จึงอยากให้นายณัฐพงษ์มาช่วยพวกเรา” ตัวแทนชาวบ้าน กล่าว
โดยนายณัฐพงษ์ กล่าวว่า แม้ชาวบ้านบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยเหม็นแล้ว แต่ขนาดใส่หน้ากากแล้วเดินเข้ามาใกล้ก็ยังได้กลิ่นแรง โรงงานอาจจะทราบข่าวว่าวันนี้มีการมาตรวจ น้ำอาจจะใสขึ้น แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือบริเวณนี้มีทั้งโรงเรียน ชุมชน และเด็ก แต่ไม่มีการต่อเมื่อมีโรงงานมาตั้งแต่ไม่มีการกำกับดูแลเรื่องมาตรฐาน คุณภาพ หรือสิ่งแวดล้อม สิ่งแรกหากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้ ปัญหาอย่างอื่นก็แก้ไม่ได้เลย เพราะจะกลายเป็นว่าประชาชนในพื้นที่ไม่กล้าออกมา ซึ่งสิ่งแรกเราต้องได้รัฐบาลที่กล้าหาญในการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
จากนั้นตัวแทนชาวบ้านได้พานายณัฐพงษ์และคณะ เดินดูท่อน้ำเสียที่ไหลลงแม่น้ำปราจีนบุรี ก่อนจะพานั่งรถสำรวจภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม 304–บุยายใบ โดยนายณัฐพงษ์ได้ขึ้นท้ายรถกระบะเพื่อสำรวจภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม โดยพบว่าตลอดระยะทาง มีกลิ่นเหม็นจากสารเคมีรุนแรง และพบว่ามีท่อ ซึ่งมีการปล่อยควันจากโรงงานออกมา รวมไปถึง คูน้ำเสียบริเวณรอบโรงงานมีกลิ่นเน่าเหม็นอย่างรุนแรง โดยจากการสังเกตพบว่าป้ายโรงงานส่วนใหญ่เป็นชื่อภาษาจีน
จากนั้นนายณัฐพงษ์ และคณะ เดินทางต่อมาที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ เพื่อร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจงโรงไฟฟ้าขยะ