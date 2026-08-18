ศาลอุทธรณ์ฯ คุก 6 เดือน "สรศักดิ์-ชัชวาล" แจ้งความเท็จเอกสารสภาใหม่ "วัชระ" ลั่นหมดยุคอัยการอุ้มขรก.ทุจริต

ศาลอุทธรณ์ฯ พิพากษาจำคุก 6 เดือน 'สรศักดิ์-ชัชวาล' อดีตบิ๊กสภาฯ คดีแจ้งความเท็จปมเอกสารสภาใหม่ 'วัชระ' ลั่นหมดยุคอัยการอุ้มข้าราชการทุจริต
วันที่ (18 สิงหาคม 2569) เวลา 09.30 น. ที่ห้อง 403 ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านคำพิพากษาในคดีที่นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสรศักดิ์ เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (จำเลยที่ 1) และ นายชัชวาล อภิบาลศรี อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (จำเลยที่ 2)
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีที่ศาลอาญามีหมายเรียกให้ส่งพยานเอกสารสำคัญ ได้แก่ ไฟล์เสียงและบันทึกรายงานชวเลข แต่จำเลยกลับแจ้งต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาว่าไม่มีเอกสารดังกล่าว ทั้งที่ยังไม่ได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน
ศาลอุทธรณ์พิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองมีความผิดชัดเจนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย จึงมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 10,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี
นายวัชระ เพชรทอง ได้กล่าวขอบคุณศาลอุทธรณ์คดีอาญาทุจริตฯ ที่ให้ความยุติธรรม พร้อมเปิดเผยว่าเตรียมคัดคำพิพากษาฉบับเต็มเพื่อนำไปร้องเรียนให้มีการสอบวินัยข้าราชการสภาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการให้การเท็จต่อไป พร้อมระบุว่า "หมดยุคแล้วที่อัยการจะลดตัวไปเป็นทนายแก้ต่างให้ข้าราชการทุจริต"
นอกจากนี้ นายวัชระยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี นายชัชวาล จำเลยที่ 2 ได้กล่าวอ้างกลางศาลว่าตนเองเป็นเพื่อนของนายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ ศ.พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้นอีกด้วย